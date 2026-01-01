Déployer GLPI en un clic.
Plateforme open source de gestion des actifs informatiques et de help desk pour le suivi de l'infrastructure et la gestion des tickets de support.
Choisissez un forfait VPS pour GLPI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une plateforme complète de gestion des services informatiques (ITSM) open source qui combine l'inventaire des actifs, la gestion des tickets de support, le suivi des licences logicielles et la gestion des changements au sein d'une application web unique. Elle prend en charge plus de 70 langues et un écosystème de plugins avec plus de 150 extensions, s'adaptant aux opérations informatiques de toute taille.
L'auto-hébergement de GLPI sur votre VPS élimine les coûts de licence par utilisateur et maintient les données sensibles de l'infrastructure informatique sous le contrôle de l'organisation. Ce déploiement inclut MariaDB pour un stockage fiable. Après le déploiement, complétez l'assistant de configuration dans votre navigateur en utilisant les identifiants de base de données affichés pendant le processus de déploiement.
Caractéristiques principales de GLPI
Inventaire des actifs informatiques
Suivez les serveurs, les postes de travail, les appareils mobiles, les équipements réseau et les licences logicielles dans un inventaire centralisé avec découverte automatique.
Gestion des tickets d'assistance
Gérez les demandes des utilisateurs, les incidents et les demandes de changement avec des flux de travail personnalisables, le suivi des SLA et les notifications par e-mail.
Gestion des licences logicielles
Surveillez l'utilisation des licences, suivez la conformité et optimisez les coûts des logiciels au sein de toute votre organisation.
Base de connaissances
Documentez les solutions et créez des ressources en libre-service afin que les utilisateurs puissent résoudre les problèmes courants sans ouvrir de tickets.
Place de marché des extensions
Étendez GLPI avec plus de 150 plugins communautaires couvrant les intégrations, le reporting et les workflows ITSM spécialisés.
Pourquoi exécuter GLPI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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