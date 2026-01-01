Déployer GitLab en une installation en un clic.
Plateforme DevOps open-source complète combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et la gestion de projet en une seule application.
Choisissez un forfait VPS pour GitLab
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GitLab
GitLab Community Edition est une plateforme DevOps tout-en-un qui combine l'hébergement de dépôts Git, l'automatisation CI/CD, le suivi des problèmes, la revue de code et le registre de conteneurs dans une seule application auto-hébergée. Elle élimine le besoin d'intégrer plusieurs outils distincts et offre aux équipes une plateforme complète de cycle de vie de développement logiciel sous le contrôle total de l'organisation.
L'auto-hébergement de GitLab supprime la tarification par utilisateur et conserve le code source, les secrets CI/CD et les résultats d'analyse de sécurité sur une infrastructure que vous possédez. Remarque : le démarrage initial prend 3 à 10 minutes pendant que tous les services internes s'initialisent — les erreurs 502 pendant cette période sont normales. Un minimum de 2 cœurs de CPU et 4 Go de RAM est recommandé pour les déploiements de petites équipes.
Caractéristiques principales de GitLab
Pipelines CI/CD intégrés
Les exécuteurs de pipelines intégrés automatisent les tests, les builds d'images Docker et les déploiements sans s'appuyer sur Jenkins ou des services CI externes.
Registre de conteneurs
Stockez et gérez les images Docker directement à côté de votre code dans un registre de conteneurs privé intégré.
Flux de travail des requêtes de fusion
La revue de code avec des commentaires en ligne, des règles d'approbation et des modèles de demande de fusion maintient des garde-fous de qualité pour chaque modification.
Analyse de sécurité
Le SAST intégré, l'analyse des dépendances et la détection des secrets identifient les vulnérabilités avant que le code n'atteigne la production.
Suivi et planification des problèmes
Les tableaux, jalons, étiquettes et feuilles de route permettent aux équipes de planifier et de suivre le travail sur la même plateforme où le code réside.
Pourquoi exécuter GitLab sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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