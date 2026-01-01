Déployer GitIngest en un clic.
Outil de développement qui convertit les dépôts Git en formats de texte optimisés, prêts pour l'analyse par l'IA et les LLM.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec GitIngest
GitIngest fait le pont entre les bases de code traditionnelles et les workflows de développement assistés par l'IA en transformant des dépôts Git entiers en texte structuré et optimisé en jetons, que les modèles de langage peuvent traiter efficacement. Il extrait le code avec un formatage intelligent, respecte les règles gitignore et fournit des estimations du nombre de jetons, permettant ainsi aux développeurs de planifier les coûts d'API avant de soumettre des extractions volumineuses.
L'auto-hébergement de GitIngest garantit que le code source propriétaire ne transite jamais par des serveurs externes. Contrairement au service public, votre propre instance n'impose aucune limite de débit, permettant ainsi le traitement illimité de dépôts pour les équipes ayant des besoins importants en développement assisté par l'IA.
Caractéristiques principales de GitIngest
Conversion de dépôt en LLM
Transforme des dépôts Git entiers en texte structuré optimisé pour les modèles linguistiques, préservant le contexte du code sans copier-coller manuel.
Estimation du nombre de jetons
Affiche le nombre de jetons et les statistiques de taille d'extraction avant de soumission à une API LLM, aidant à estimer les coûts à l'avance.
Prise en charge des dépôts privés
L'intégration du jeton d'accès personnel GitHub permet le traitement sécurisé des dépôts privés et propriétaires.
Extraction sélective
Extraire des répertoires ou modules spécifiques pour une analyse ciblée par l'IA plutôt que d'envoyer une base de code entière et volumineuse.
Filtrage intelligent
Exclut automatiquement les fichiers binaires et respecte les modèles gitignore pour produire une sortie texte propre et pertinente.
Pourquoi exécuter GitIngest sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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