GitIngest fait le pont entre les bases de code traditionnelles et les workflows de développement assistés par l'IA en transformant des dépôts Git entiers en texte structuré et optimisé en jetons, que les modèles de langage peuvent traiter efficacement. Il extrait le code avec un formatage intelligent, respecte les règles gitignore et fournit des estimations du nombre de jetons, permettant ainsi aux développeurs de planifier les coûts d'API avant de soumettre des extractions volumineuses.

L'auto-hébergement de GitIngest garantit que le code source propriétaire ne transite jamais par des serveurs externes. Contrairement au service public, votre propre instance n'impose aucune limite de débit, permettant ainsi le traitement illimité de dépôts pour les équipes ayant des besoins importants en développement assisté par l'IA.