Déployer Gitea en un clic.
Plateforme Git légère et auto-hébergée avec des dépôts, un suivi des problèmes et des outils de collaboration d'équipe.
Choisissez un forfait VPS pour Gitea
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Gitea
Gitea est une plateforme d'hébergement Git légère et open-source qui offre aux équipes un espace de code privé sans la complexité des plateformes DevOps plus importantes. Elle propose la gestion des dépôts, les requêtes de tirage (pull requests), la gestion des tickets, les revues de code et l'accès SSH via une interface web épurée — et fonctionne aisément sur des ressources serveur modestes.
Héberger Gitea sur votre VPS signifie que votre code source et vos données de collaboration restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Ce déploiement associe Gitea à une base de données MySQL pour une persistance fiable des données et inclut le transfert de port SSH afin que les développeurs puissent pousser et tirer (push et pull) en utilisant les flux de travail Git standards.
Caractéristiques principales de Gitea
Gestion des dépôts
Hébergement complet de dépôts Git avec protection des branches, requêtes de fusion et flux de travail de révision de code pour les équipes de toute taille.
Suivi des problèmes
Suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et des tableaux de projet pour organiser le travail en parallèle de votre code.
Accès SSH et HTTPS
Les développeurs peuvent pousser et tirer via SSH ou HTTPS en utilisant leurs outils Git existants sans aucune modification de leur flux de travail.
Webhooks et CI/CD
La prise en charge des webhooks et les intégrations avec les systèmes CI/CD populaires permettent des pipelines de test et de déploiement automatisés.
Empreinte légère
Gitea fonctionne efficacement sur de petits serveurs, ce qui le rend pratique à déployer sur un VPS modeste sans sacrifier les performances.
Pourquoi exécuter Gitea sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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