Ghost est un CMS headless entièrement open-source, conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu généralistes, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux newsletters par e-mail natives et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.

Héberger Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu et évitez les frais par membre ainsi que le verrouillage de la plateforme. Avec une base de données MySQL incluse, vos publications, membres et paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.