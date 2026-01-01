Déployer Ghost en un clic.
Plateforme open source de publication pour les blogueurs professionnels, les newsletters et les abonnements payants.
Choisissez un forfait VPS pour Ghost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ghost
Ghost est un CMS headless entièrement open-source, conçu pour répondre aux besoins des éditeurs professionnels. Contrairement aux systèmes de gestion de contenu généralistes, chaque fonctionnalité — de l'éditeur aux newsletters par e-mail natives et à la gestion des membres — est conçue spécifiquement pour les rédacteurs et les créateurs en ligne.
Héberger Ghost sur votre VPS signifie que vous possédez votre liste d'abonnés, contrôlez votre contenu et évitez les frais par membre ainsi que le verrouillage de la plateforme. Avec une base de données MySQL incluse, vos publications, membres et paramètres persistent de manière fiable sans dépendre d'aucun service tiers.
Caractéristiques principales de Ghost
Abonnements intégrés
Créez des niveaux d'adhésion gratuits ou payants avec l'intégration native de Stripe — aucun plugin ni service supplémentaire requis.
Newsletters natives
Envoyez des newsletters par e-mail directement aux abonnés depuis Ghost sans connecter de plateforme d'e-mail distincte.
Éditeur moderne
Éditeur par blocs avec intégrations de médias riches, galeries et injection de code, conçu pour la publication de contenu long.
API CMS headless
Les API de contenu et d'administration vous permettent de diffuser du contenu vers n'importe quel framework frontal tout en conservant Ghost comme backend.
SEO et planification
L'optimisation SEO intégrée, les sitemaps automatiques et la planification de contenu maintiennent votre publication performante et organisée.
Pourquoi exécuter Ghost sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.