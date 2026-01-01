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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Gerrit

Gerrit est un système de révision de code open source, basé sur le web, construit sur Git. Chaque modification est soumise sous forme de patch set — une unité de révision versionnée — que les coéquipiers évaluent par le biais de commentaires en ligne, d'approbations de vote et de règles de soumission configurables avant qu'elle ne puisse être fusionnée. Créé à l'origine chez Google et utilisé par Android, Chromium et Qt, Gerrit apporte une discipline de révision structurée à toute équipe d'ingénierie.

L'auto-hébergement de Gerrit sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les dépôts, les autorisations d'accès et les flux de travail de révision de code. Avec un amorçage où le premier utilisateur devient administrateur, des règles d'accès par projet granulaires et un écosystème de plugins de plus de 100 extensions, il est conçu pour les équipes qui ont besoin de pistes d'audit et de portes de qualité de code strictes sans dépendre de plateformes tierces.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Gerrit

Flux de travail de révision basé sur des patchs

Chaque modification de code est soumise sous forme d'un jeu de correctifs versionné, offrant aux relecteurs une vue claire de chaque itération et l'historique complet des révisions.

Autorisations granulaires

Définir les règles d'accès par projet, par branche et par action pour les individus et les groupes, y compris les droits de force-push et de soumission.

Commentaires de code en ligne

Laissez des commentaires sur des lignes de code spécifiques et répondez en ligne, en gardant les discussions de révision directement liées au code auquel elles font référence.

Intégration CI/CD

Déclenchez Jenkins, Zuul ou tout autre système CI automatiquement sur de nouveaux ensembles de correctifs via des webhooks et l'API Events Stream intégrée.

Écosystème de plugins

Étendez Gerrit avec plus de 100 plugins communautaires pour l'authentification LDAP, les métriques, les notifications et les flux de travail de révision personnalisés.

Gestion multi-dépôts

Gérez et examinez les modifications sur plusieurs dépôts Git à partir d'une seule instance avec un contrôle d'accès unifié et des journaux d'audit.

Pourquoi exécuter Gerrit sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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