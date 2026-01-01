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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Galaxy

Galaxy est une plateforme web open-source qui permet aux chercheurs d'exécuter, de partager et de reproduire des analyses biomédicales gourmandes en données sans écrire une seule ligne de code. Utilisée par des milliers de laboratoires dans le monde entier, elle regroupe des milliers d'outils en ligne de commande derrière une interface de navigateur unifiée afin que les scientifiques puissent construire des pipelines bioinformatiques complexes, suivre chaque paramètre et relancer la même analyse des mois plus tard.

L'auto-hébergement de Galaxy sur votre propre VPS maintient les données de séquençage sensibles, les cohortes de patients et les workflows non publiés entièrement sous votre contrôle, sans frais par tâche et sans attente dans les files d'attente de serveurs partagés. Ce modèle fournit un conteneur tout-en-un unique avec Galaxy, PostgreSQL et nginx préconfigurés pour un déploiement instantané en mode mono-locataire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Galaxy

Flux de travail reproductibles

Capturez chaque outil, paramètre et version de jeu de données afin que toute analyse puisse être réexécutée bit par bit des mois ou des années plus tard.

Éditeur visuel de pipeline

Composez des pipelines bioinformatiques multi-étapes sur un canevas glisser-déposer sans script en Bash ou Snakemake.

Des milliers d'outils

Installez des outils validés depuis le Galaxy Tool Shed couvrant la génomique, la protéomique, la métabolomique, l'imagerie et l'apprentissage automatique.

Cahiers interactifs

Lancez Jupyter, RStudio et d'autres environnements interactifs directement à partir de vos historiques et jeux de données Galaxy.

Historiques et partage

Organisez chaque exécution d'analyse dans un historique versionné qui peut être partagé, publié ou importé par des collaborateurs en un clic.

Résolution des dépendances Conda

Les outils résolvent leurs dépendances automatiquement via Conda et BioContainers, éliminant les conflits d'environnement.

Pourquoi exécuter Galaxy sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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