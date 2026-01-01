Déployer Galaxy en un clic.
Plateforme web open-source pour des analyses bioinformatiques accessibles et reproductibles et des flux de travail scientifiques gourmands en données.
Choisissez un forfait VPS pour Galaxy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Galaxy
Galaxy est une plateforme web open-source qui permet aux chercheurs d'exécuter, de partager et de reproduire des analyses biomédicales gourmandes en données sans écrire une seule ligne de code. Utilisée par des milliers de laboratoires dans le monde entier, elle regroupe des milliers d'outils en ligne de commande derrière une interface de navigateur unifiée afin que les scientifiques puissent construire des pipelines bioinformatiques complexes, suivre chaque paramètre et relancer la même analyse des mois plus tard.
L'auto-hébergement de Galaxy sur votre propre VPS maintient les données de séquençage sensibles, les cohortes de patients et les workflows non publiés entièrement sous votre contrôle, sans frais par tâche et sans attente dans les files d'attente de serveurs partagés. Ce modèle fournit un conteneur tout-en-un unique avec Galaxy, PostgreSQL et nginx préconfigurés pour un déploiement instantané en mode mono-locataire.
Caractéristiques principales de Galaxy
Flux de travail reproductibles
Capturez chaque outil, paramètre et version de jeu de données afin que toute analyse puisse être réexécutée bit par bit des mois ou des années plus tard.
Éditeur visuel de pipeline
Composez des pipelines bioinformatiques multi-étapes sur un canevas glisser-déposer sans script en Bash ou Snakemake.
Des milliers d'outils
Installez des outils validés depuis le Galaxy Tool Shed couvrant la génomique, la protéomique, la métabolomique, l'imagerie et l'apprentissage automatique.
Cahiers interactifs
Lancez Jupyter, RStudio et d'autres environnements interactifs directement à partir de vos historiques et jeux de données Galaxy.
Historiques et partage
Organisez chaque exécution d'analyse dans un historique versionné qui peut être partagé, publié ou importé par des collaborateurs en un clic.
Résolution des dépendances Conda
Les outils résolvent leurs dépendances automatiquement via Conda et BioContainers, éliminant les conflits d'environnement.
Pourquoi exécuter Galaxy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.