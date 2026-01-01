Déployer FreeScout en un clic.
Système de help desk open-source léger et de boîte de réception partagée pour un support client professionnel sans frais par agent.
Choisissez un forfait VPS pour FreeScout
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FreeScout
FreeScout est une plateforme de service d'assistance (help desk) et de boîte de réception partagée, gratuite et open source, développée avec PHP et Laravel, conçue comme une alternative auto-hébergée à Help Scout et Zendesk. Elle offre une interface de support familière et professionnelle avec la prise en charge de plusieurs boîtes aux lettres, la détection des collisions, les réponses enregistrées et l'automatisation des flux de travail — tout ce dont une équipe a besoin pour gérer efficacement les demandes des clients sans payer de frais d'abonnement par agent.
Le déploiement de FreeScout sur votre VPS avec MariaDB vous offre une souveraineté totale sur les données de chaque conversation client, un nombre illimité d'agents et de boîtes aux lettres, et la liberté d'étendre les fonctionnalités via le système de modules. Il n'y a pas de tarification par agent, pas de limites de conversation et aucun risque qu'un fournisseur n'augmente les coûts ou n'interrompe le service.
Caractéristiques principales de FreeScout
Boîte de réception partagée
Plusieurs agents collaborent sur la même boîte aux lettres avec détection des collisions, empêchant les réponses en double au même client.
Automatisation des flux de travail
Automatisez les actions répétitives avec des règles personnalisées — attribuez automatiquement des tickets, envoyez des réponses prédéfinies et déclenchez des notifications basées sur des conditions.
Prise en charge multi-boîtes aux lettres
Gérez des boîtes de réception distinctes pour différents départements, marques ou produits à partir d'une seule installation FreeScout.
Réponses enregistrées
Créez une bibliothèque de modèles de réponse pour les questions courantes afin que les agents puissent répondre avec précision et cohérence en quelques secondes.
Système de modules
Étendez les fonctionnalités avec des modules communautaires pour le chat en direct, les enquêtes de satisfaction, la base de connaissances et les intégrations tierces.
Pourquoi exécuter FreeScout sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.