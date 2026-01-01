FossFLOW est une application web progressive (PWA) open source conçue pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagramme cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Grâce à la sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, à l'exportation JSON et au support hors ligne, il vous permet de garder le contrôle total de vos topologies réseau sensibles et de vos conceptions de systèmes à tout moment.

Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, afin que les diagrammes survivent aux sessions de navigateur et soient accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par e-mail ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de rétention de données et à des failles de sécurité.