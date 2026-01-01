Déployez Formbricks en une installation en un clic.
Plateforme open source pour créer des sondages ciblés sur les canaux intégrés à l'application, par lien, sur le site web et par e-mail.
Choisissez un forfait VPS pour Formbricks
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Formbricks
Formbricks est une plateforme de gestion d'expérience open source, conçue comme une alternative auto-hébergeable à Qualtrics et SurveyMonkey. Les équipes produit et marketing l'utilisent pour créer des enquêtes qui atteignent les utilisateurs exactement là où ils se trouvent — au sein d'applications web via le SDK JavaScript, sur des pages de liens autonomes, intégrées à des sites web, ou diffusées via des campagnes d'e-mail. Toutes les réponses sont centralisées dans un tableau de bord unifié, avec des fonctionnalités de segmentation et de filtrage intégrées.
L'auto-hébergement de Formbricks sur votre VPS vous donne la pleine propriété de chaque réponse d'enquête et segment d'audience, sans que les données ne quittent votre infrastructure. Le premier utilisateur à s'inscrire après le déploiement devient l'administrateur, sans identifiants par défaut à distribuer. PostgreSQL et Valkey sont préconfigurés et prêts à l'emploi dès le premier démarrage.
Caractéristiques principales de Formbricks
Distribution multicanal
Atteignez les répondants directement dans l'application via le SDK JavaScript, sur des pages de liens partageables, intégrés dans des sites web, ou par e-mail — le tout géré depuis un seul tableau de bord.
Ciblage d'audience SDK
Afficher des enquêtes à des segments d'utilisateurs spécifiques en fonction d'attributs, d'événements personnalisés ou d'actions passées suivies via le Formbricks SDK.
Éditeur de branchement logique
Créez des sondages en plusieurs étapes avec une logique conditionnelle, des règles de saut et divers types de saisie via un éditeur visuel sans code.
Routage automatisé des réponses
Envoyez automatiquement les réponses vers Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ou n8n dès l'arrivée des soumissions.
Analyses des soumissions
Consultez les taux d'achèvement, les résumés des réponses et les soumissions individuelles directement dans le tableau de bord sans exporter les données.
Sondages multilingues
Déployez des enquêtes en plusieurs langues simultanément à partir d'une seule configuration d'enquête pour atteindre des publics mondiaux.
Pourquoi exécuter Formbricks sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.