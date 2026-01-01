Déployer Forgejo en un clic.
Service Git léger auto-hébergé avec une interface web complète, des demandes de tirage, un suivi des problèmes et des pipelines CI/CD.
Choisissez un forfait VPS pour Forgejo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Forgejo
Forgejo est un service Git auto-hébergé, piloté par la communauté, qui est né d'un fork de Gitea avec un fort accent sur la transparence et l'autonomie des utilisateurs. Il offre tout ce dont les équipes ont besoin pour héberger, collaborer et gérer des projets logiciels — de la gestion des dépôts et de la révision de code au suivi des problèmes, aux wikis et aux Actions CI/CD intégrées — dans un package léger et économe en ressources qui fonctionne confortablement sur un petit VPS.
L'auto-hébergement de votre infrastructure Git avec Forgejo signifie la propriété complète de votre code source, aucune dépendance vis-à-vis de plateformes tierces et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration de niveau entreprise sans tarification par utilisateur ni le risque de modifications de politique de la part de fournisseurs externes qui bloqueraient l'accès de votre équipe à ses propres dépôts.
Caractéristiques principales de Forgejo
Hébergement Git complet
Hébergez des dépôts avec accès SSH et HTTPS, protection des branches et un visualiseur de différences basé sur le web pour la révision de code.
Demandes de tirage & Revues
Flux de travail structuré d'examen de code avec commentaires en ligne, exigences d'approbation et stratégies de fusion pour le contrôle qualité.
Suivi des problèmes
Suivi des problèmes intégré avec des libellés, des jalons et des tableaux de projet pour gérer le travail en même temps que le code auquel il se rapporte.
Actions CI/CD intégrées
L'automatisation compatible avec GitHub Actions vous permet d'exécuter des tests et des déploiements directement dans Forgejo sans services CI externes.
Registre de paquets
Hébergez des images Docker, des paquets NPM et d'autres artefacts sur la même plateforme que votre code source pour une chaîne d'approvisionnement unifiée.
Prise en charge de la fédération
La fédération basée sur ActivityPub permet la collaboration inter-instances, réduisant la dépendance à l'égard de tout fournisseur d'hébergement centralisé unique.
Pourquoi exécuter Forgejo sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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