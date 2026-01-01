Forgejo est un service Git auto-hébergé, piloté par la communauté, qui est né d'un fork de Gitea avec un fort accent sur la transparence et l'autonomie des utilisateurs. Il offre tout ce dont les équipes ont besoin pour héberger, collaborer et gérer des projets logiciels — de la gestion des dépôts et de la révision de code au suivi des problèmes, aux wikis et aux Actions CI/CD intégrées — dans un package léger et économe en ressources qui fonctionne confortablement sur un petit VPS.

L'auto-hébergement de votre infrastructure Git avec Forgejo signifie la propriété complète de votre code source, aucune dépendance vis-à-vis de plateformes tierces et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Vous bénéficiez de fonctionnalités de collaboration de niveau entreprise sans tarification par utilisateur ni le risque de modifications de politique de la part de fournisseurs externes qui bloqueraient l'accès de votre équipe à ses propres dépôts.