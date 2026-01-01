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Outil de gestion de projets open source avec des vues Kanban, tableau, galerie et calendrier pour les équipes et les particuliers.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Focalboard

Focalboard est une plateforme de gestion de projet open source développée par Mattermost comme une alternative auto-hébergée à Trello, Notion et Asana. Elle combine des tableaux Kanban intuitifs avec plusieurs modes d'affichage — tableau, galerie et calendrier — afin que vous puissiez visualiser les mêmes données de projet dans le format qui convient le mieux à votre flux de travail. Les cartes prennent en charge les propriétés personnalisées, les étiquettes, les dates d'échéance et les pièces jointes, s'adaptant à tout type de projet, des sprints logiciels aux calendriers de contenu.

L'auto-hébergement de Focalboard sur votre VPS signifie des tableaux, des cartes et des membres d'équipe illimités à un coût prévisible — pas de tarification par utilisateur, pas de limites de nombre de tableaux et aucun risque de monétisation de vos données de projet. Le backend léger SQLite ne nécessite aucune base de données externe, ce qui simplifie le déploiement et la maintenance.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Focalboard

Modes d'affichage multiples

Basculez entre les vues Kanban, tableau, galerie et calendrier des mêmes données pour correspondre à la façon dont vous concevez votre projet.

Propriétés personnalisées

Ajoutez des champs personnalisés, des étiquettes, des dates et des responsables aux cartes pour adapter chaque tableau à vos exigences spécifiques en matière de flux de travail.

Collaboration en temps réel

Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des tableaux simultanément, les commentaires et les @mentions permettant de maintenir la communication dans son contexte.

Importer depuis des outils populaires

Migrez les projets existants de Trello, Asana et Notion en utilisant la fonctionnalité d'importation intégrée pour éviter de repartir de zéro.

Modèles de tableau de bord

Des modèles prédéfinis pour les types de projets courants vous permettent de configurer un nouveau tableau en quelques secondes avec la bonne structure déjà en place.

Pourquoi exécuter Focalboard sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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