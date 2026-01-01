Déployer Flipt en un clic.
Plateforme de gestion de drapeaux de fonctionnalités auto-hébergée avec stockage natif Git et des capacités de ciblage avancées.
Choisissez un forfait VPS pour Flipt
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flipt
Flipt est une plateforme de gestion de feature flags open source qui donne aux équipes de développement un contrôle total sur leur processus de publication. Elle vous permet de stocker les configurations de drapeaux à côté de votre code dans des dépôts Git, s'intégrant aux flux de travail de révision de code que votre équipe utilise déjà. L'interface web rend la création de drapeaux, la définition de segments d'utilisateurs et la configuration de déploiements basés sur des pourcentages accessibles à tous les membres de l'équipe sans nécessiter de modifications de code ou de redéploiements.
L'auto-hébergement de Flipt sur votre VPS maintient la logique sensible des feature flags et les données de ciblage des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure, assurant la conformité avec les politiques de sécurité et éliminant le verrouillage propriétaire. Vous bénéficiez des mêmes capacités que les services commerciaux de feature flags pour une fraction du coût.
Caractéristiques principales de Flipt
Stockage natif Git
Stockez les configurations des indicateurs de fonctionnalité dans vos dépôts Git, vous offrant le contrôle de version, la révision de code et l'historique d'audit pour chaque modification.
Ciblage avancé
Définissez des segments d'utilisateurs avec des attributs personnalisés pour déployer des fonctionnalités auprès de cohortes spécifiques avant un lancement complet.
Déploiements en pourcentage
Déployez progressivement les fonctionnalités à un pourcentage d'utilisateurs, réduisant ainsi les risques et permettant des décisions basées sur les données avant un déploiement complet.
API REST et gRPC
Des API complètes et des SDK clients pour les langages populaires permettent à toute application d'évaluer des indicateurs avec une latence minimale.
Support multi-environnement
Gérer des configurations de drapeaux distinctes pour les environnements de développement, de staging et de production à partir d'une seule instance.
Pourquoi exécuter Flipt sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.