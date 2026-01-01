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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Fleet

Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel, de type SQL, à chaque point de terminaison enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre instantanément aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — à partir d'un tableau de bord web ou d'une API, plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.

L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des points de terminaison sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans envoi de données à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sous macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Fleet

Requêtes de points de terminaison en temps réel

Exécutez des requêtes SQL sur n'importe quel appareil inscrit en temps réel pour répondre aux questions de sécurité et informatiques sans attendre les analyses planifiées.

Gestion des vulnérabilités

Fleet compare en continu les versions de logiciels installés aux bases de données CVE et identifie les paquets vulnérables sur chaque appareil enregistré.

MDM multiplateforme

Inscrivez et gérez les appareils macOS et Windows via des profils MDM natifs sans déployer de serveur MDM séparé.

Application des politiques

Définissez l'état attendu des appareils sous forme de politiques et suivez les terminaux qui sont conformes et ceux qui nécessitent une remédiation depuis un tableau de bord centralisé.

Configuration GitOps

Gérez les requêtes, les politiques et les configurations d'agents sous forme de code dans Git afin que les modifications soient versionnées et auditables.

API REST et CLI

Automatisez l'inscription, la planification des requêtes et le reporting via une API REST complète ou l'outil en ligne de commande fleetctl.

Pourquoi exécuter Fleet sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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