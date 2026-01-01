Déployer Fleet avec une installation en un clic.
Plateforme open source de gestion des appareils pour interroger, surveiller et sécuriser les terminaux sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS.
Choisissez un forfait VPS pour Fleet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Fleet
Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel, de type SQL, à chaque point de terminaison enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre instantanément aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — à partir d'un tableau de bord web ou d'une API, plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.
L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des points de terminaison sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans envoi de données à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sous macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.
Caractéristiques principales de Fleet
Requêtes de points de terminaison en temps réel
Exécutez des requêtes SQL sur n'importe quel appareil inscrit en temps réel pour répondre aux questions de sécurité et informatiques sans attendre les analyses planifiées.
Gestion des vulnérabilités
Fleet compare en continu les versions de logiciels installés aux bases de données CVE et identifie les paquets vulnérables sur chaque appareil enregistré.
MDM multiplateforme
Inscrivez et gérez les appareils macOS et Windows via des profils MDM natifs sans déployer de serveur MDM séparé.
Application des politiques
Définissez l'état attendu des appareils sous forme de politiques et suivez les terminaux qui sont conformes et ceux qui nécessitent une remédiation depuis un tableau de bord centralisé.
Configuration GitOps
Gérez les requêtes, les politiques et les configurations d'agents sous forme de code dans Git afin que les modifications soient versionnées et auditables.
API REST et CLI
Automatisez l'inscription, la planification des requêtes et le reporting via une API REST complète ou l'outil en ligne de commande fleetctl.
Pourquoi exécuter Fleet sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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