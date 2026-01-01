Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel, de type SQL, à chaque point de terminaison enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre instantanément aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — à partir d'un tableau de bord web ou d'une API, plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.

L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des points de terminaison sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans envoi de données à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sous macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.