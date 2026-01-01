Déploiement de Flagsmith en un clic.
Service de feature flag open-source et de configuration à distance pour déployer du code en mode sombre, exécuter des tests A/B et cibler les utilisateurs par segment.
Choisissez un forfait VPS pour Flagsmith
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Flagsmith
Flagsmith est une plateforme open-source de feature flags et de configuration à distance qui permet aux développeurs de déployer du code derrière des interrupteurs, de cibler des fonctionnalités pour des segments d'utilisateurs et d'exécuter des tests A/B sans redéploiement. Conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly et Split, elle offre des valeurs de flag par environnement, des déploiements progressifs, des variations multivariées, des journaux d'audit et des SDK pour chaque langage de programmation majeur et framework mobile.
L'auto-hébergement de Flagsmith sur votre VPS maintient chaque feature flag, segment d'utilisateur et décision de déploiement au sein de votre infrastructure plutôt que de passer par un SaaS tiers qui pourrait voir comment votre produit est déployé. Le processeur de tâches intégré gère la livraison des webhooks, les modifications de flags planifiées et l'archivage des journaux d'audit de manière asynchrone sans bloquer les requêtes d'évaluation des flags.
Caractéristiques principales de Flagsmith
Indicateurs et configuration à distance
Activez ou désactivez des fonctionnalités, ciblez par segment d'utilisateurs, fournissez des variations multivariées et servez des valeurs de configuration à distance depuis une seule plateforme.
Promotion multi-environnement
Promouvoir les valeurs des indicateurs du développement à la pré-production et à la production avec une copie en un clic et des remplacements par environnement pour des déploiements sécurisés.
Déploiements par pourcentage
Déployez progressivement les fonctionnalités par pourcentage de trafic avec une affectation persistante par utilisateur, afin que le même utilisateur bénéficie d'un traitement cohérent d'une session à l'autre.
Audit et approbations
Journal d'audit complet de chaque modification de fonctionnalité avec des flux de travail d'approbation de demande de modification facultatifs pour les fonctionnalités sensibles dans les environnements de production.
SDKs en temps réel
SDKs officiels pour JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native et Flutter avec mise en cache de l'évaluation locale.
Intégrations et webhooks
Les intégrations Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket et webhook informent votre équipe et vos pipelines CI lorsque des indicateurs changent en production.
Pourquoi exécuter Flagsmith sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.