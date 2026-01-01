Déployer FitTrackee en un clic.
Suivi d'activités de plein air auto-hébergé pour les téléchargements GPX, les cartes de parcours et les statistiques d'entraînement pour la course à pied, le cyclisme et la randonnée.
Choisissez un forfait VPS pour FitTrackee
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec FitTrackee
FitTrackee est un traqueur d'activités de plein air auto-hébergé, conçu pour les coureurs, les cyclistes, les randonneurs et toute personne qui enregistre des traces GPX sur une montre de sport, un téléphone ou un appareil GPS. Téléchargez des fichiers d'activité, visualisez les itinéraires sur des cartes interactives et consultez les statistiques de distance, d'élévation, de vitesse et de durée — le tout sur une infrastructure que vous possédez, sans qu'aucune plateforme de fitness tierce ne collecte vos données de mouvement.
Exécuter FitTrackee sur un VPS permet de garder votre historique d'entraînement, vos traces de localisation et vos records personnels privés et portables. Le support multi-utilisateur, une API REST documentée, des données météorologiques optionnelles par entraînement et la fédération basée sur ActivityPub en font une alternative pratique à Strava ou Garmin Connect pour les individus, les petits clubs et les athlètes soucieux de leur vie privée.
Caractéristiques principales de FitTrackee
Importations de fichiers GPX
Importez des traces GPX depuis des montres de sport, des téléphones et des appareils GPS pour constituer une archive privée de chaque activité de plein air.
Cartes d'itinéraires interactives
Visualisez chaque entraînement sur des cartes basées sur OpenStreetMap avec relecture complète de la trace, zoom et vues détaillées par segment.
Statistiques d'activité
Suivez la distance, la durée, le dénivelé positif, la vitesse moyenne et l'allure sur toutes les séances d'entraînement enregistrées et les périodes.
Support multisports
Suivez la course à pied, le cyclisme, la randonnée, le ski et d'autres sports de plein air sur une seule chronologie avec des résumés par sport.
API REST et fédération
Une API REST documentée et une fédération ActivityPub facultative vous permettent de scripter des intégrations et de partager des activités à travers le fédivers.
Contrôles de confidentialité multi-utilisateurs
Gérez des comptes pour la famille, les amis ou les membres du club avec des paramètres de visibilité par activité et une inscription gérée par l'administrateur.
Pourquoi exécuter FitTrackee sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.