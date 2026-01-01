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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Firefox

Firefox dans Docker exécute un navigateur complet sur votre VPS et le diffuse vers n'importe quel navigateur web moderne via une interface graphique web. Cela vous offre un environnement de navigation isolé qui protège vos appareils locaux, masque votre adresse IP personnelle et vous permet de maintenir un profil de navigation cohérent — avec signets, mots de passe et extensions — accessible de n'importe où dans le monde.

L'auto-hébergement de Firefox sur votre VPS signifie que vos sessions de navigation ne sont jamais traitées via un service de bureau à distance commercial, offrant ainsi aux chercheurs en sécurité, aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et aux équipes à distance un navigateur privé, toujours disponible et sous leur propre contrôle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Firefox

Environnement de navigation isolé

Naviguez depuis l'adresse IP du VPS plutôt que depuis votre connexion locale, protégeant votre système local des menaces web et masquant votre adresse personnelle.

Profil persistant

Les favoris, l'historique, les mots de passe et les extensions installées survivent aux redémarrages du conteneur, vous offrant une expérience de navigation cohérente à chaque fois.

Accès depuis n'importe quel appareil

Ouvrez votre session de navigateur dans n'importe quel navigateur web moderne — aucune installation de logiciel ou de client VNC n'est nécessaire sur l'appareil d'accès.

Support des extensions

Installez n'importe quel module complémentaire Firefox, y compris les bloqueurs de publicité, les gestionnaires de mots de passe et les outils de confidentialité, tout comme vous le feriez sur une installation locale de Firefox.

Streaming audio

L'audio web est activé par défaut afin que vous puissiez lire des médias, regarder des vidéos et utiliser des applications vocales basées sur le web via la session à distance.

Pourquoi exécuter Firefox sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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