Déployer Firefox en un clic.
Navigateur Firefox auto-hébergé, accessible depuis n'importe quel appareil via une interface web, avec des marque-pages, des extensions et des paramètres persistants.
Choisissez un forfait VPS pour Firefox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Firefox
Firefox dans Docker exécute un navigateur complet sur votre VPS et le diffuse vers n'importe quel navigateur web moderne via une interface graphique web. Cela vous offre un environnement de navigation isolé qui protège vos appareils locaux, masque votre adresse IP personnelle et vous permet de maintenir un profil de navigation cohérent — avec signets, mots de passe et extensions — accessible de n'importe où dans le monde.
L'auto-hébergement de Firefox sur votre VPS signifie que vos sessions de navigation ne sont jamais traitées via un service de bureau à distance commercial, offrant ainsi aux chercheurs en sécurité, aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et aux équipes à distance un navigateur privé, toujours disponible et sous leur propre contrôle.
Caractéristiques principales de Firefox
Environnement de navigation isolé
Naviguez depuis l'adresse IP du VPS plutôt que depuis votre connexion locale, protégeant votre système local des menaces web et masquant votre adresse personnelle.
Profil persistant
Les favoris, l'historique, les mots de passe et les extensions installées survivent aux redémarrages du conteneur, vous offrant une expérience de navigation cohérente à chaque fois.
Accès depuis n'importe quel appareil
Ouvrez votre session de navigateur dans n'importe quel navigateur web moderne — aucune installation de logiciel ou de client VNC n'est nécessaire sur l'appareil d'accès.
Support des extensions
Installez n'importe quel module complémentaire Firefox, y compris les bloqueurs de publicité, les gestionnaires de mots de passe et les outils de confidentialité, tout comme vous le feriez sur une installation locale de Firefox.
Streaming audio
L'audio web est activé par défaut afin que vous puissiez lire des médias, regarder des vidéos et utiliser des applications vocales basées sur le web via la session à distance.
Pourquoi exécuter Firefox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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