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Gestionnaire de dossiers médicaux électroniques personnels et familiaux auto-hébergé qui consolide les données de santé provenant des fournisseurs et des appareils.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Fasten Health

Fasten On-Prem est un gestionnaire de dossiers médicaux électroniques (DME) auto-hébergé et open-source qui permet aux individus et aux familles de consolider les données de santé provenant de médecins, d'hôpitaux, de laboratoires et d'appareils connectés dans une seule archive privée. Basé sur la norme de données de santé FHIR et écrit en Go, il ingère les dossiers via la saisie manuelle et les téléchargements de paquets FHIR exportés depuis les portails patients, et les affiche dans une chronologie unifiée aux côtés des notes, des affections, des médicaments, des allergies et des résultats de laboratoire.

L'auto-hébergement de Fasten sur votre propre VPS maintient les données de santé personnellement identifiables au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que chez un fournisseur de dossiers de santé SaaS — ce qui est important étant donné la sensibilité des antécédents médicaux. La base de données SQLite chiffrée, l'exécution Go en un seul binaire et l'inscription par utilisateur signifient qu'un petit VPS peut héberger confortablement un dossier personnel ou familial complet.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Fasten Health

Importation de Bundle FHIR

Téléchargez les bundles FHIR exportés depuis des portails patients ou d'autres systèmes de santé pour intégrer l'historique médical existant dans l'archive.

Stockage natif FHIR

Stocker les enregistrements dans leur forme de ressource FHIR originale afin que les requêtes structurées, les exportations et le traitement en aval restent indépendants du fournisseur.

Entrée manuelle

Ajoutez manuellement les résultats de laboratoire, les affections, les médicaments, les vaccinations et les notes pour les visites, les prestataires ou les dossiers préexistants qui sont antérieurs à l'accès FHIR.

Comptes familiaux

Gérez les dossiers de vos partenaires, enfants ou membres de votre famille vieillissants à partir d'une seule instance avec des comptes d'utilisateur distincts.

Base de données chiffrée

La base de données SQLite est chiffrée au repos par défaut, protégeant les dossiers de santé sensibles sur le disque contre l'accès opportuniste.

Pièces jointes au document

Joignez les documents numérisés, l'imagerie et les PDF aux consultations afin que l'historique médical complet soit accessible en un seul endroit consultable.

Pourquoi exécuter Fasten Health sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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