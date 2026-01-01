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Outil de création open source pour créer des ressources éducatives interactives SCORM et HTML5.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec eXeLearning

eXeLearning est un environnement de création sous licence AGPL utilisé par les éducateurs et les concepteurs pédagogiques pour créer du contenu d'apprentissage interactif sans écrire de code. Soutenu par le ministère espagnol de l'Éducation et un réseau d'administrations régionales, il se concentre sur la production de ressources basées sur des standards qui fonctionnent dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage (LMS).

L'auto-hébergement d'eXeLearning sur votre VPS maintient les supports de cours, les exportations destinées aux étudiants et les identifiants d'auteur entièrement sur votre propre infrastructure. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, publier des exportations vers Moodle ou tout autre LMS, et éviter les limites de licence et les préoccupations de résidence des données des services de création cloud.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de eXeLearning

iDevices interactifs

Les composants intégrables pour les quiz, les études de cas, le multimédia et les activités de réflexion transforment le contenu statique en leçons interactives structurées.

Exportation SCORM et HTML5

Publier des cours sous forme de paquets SCORM, de contenu IMS, ou de sites HTML5 autonomes afin qu'ils fonctionnent dans n'importe quel LMS ou sur un hébergement web simple.

Collaboration en temps réel

Plusieurs auteurs peuvent modifier le même projet simultanément grâce à la synchronisation WebSocket Yjs intégrée, reflétant le flux de travail des éditeurs de documents modernes.

Intégration Moodle

Intégrez les cours terminés directement dans Moodle en tant qu'activités prêtes au déploiement, supprimant l'étape de téléversement manuel entre la création et la publication.

Interface multilingue

La prise en charge native de l'anglais, de l'espagnol, du catalan, du basque, du galicien, du valencien et de l'espéranto le rend adapté aux programmes d'éducation régionaux et bilingues.

Normes ouvertes et accessibles

Le contenu généré respecte les directives d'accessibilité web et les formats ouverts, garantissant que les ressources restent utilisables et portables pour les années à venir.

Pourquoi exécuter eXeLearning sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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