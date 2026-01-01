Déployer eXeLearning en installation en un clic.
Outil de création open source pour créer des ressources éducatives interactives SCORM et HTML5.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec eXeLearning
eXeLearning est un environnement de création sous licence AGPL utilisé par les éducateurs et les concepteurs pédagogiques pour créer du contenu d'apprentissage interactif sans écrire de code. Soutenu par le ministère espagnol de l'Éducation et un réseau d'administrations régionales, il se concentre sur la production de ressources basées sur des standards qui fonctionnent dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage (LMS).
L'auto-hébergement d'eXeLearning sur votre VPS maintient les supports de cours, les exportations destinées aux étudiants et les identifiants d'auteur entièrement sur votre propre infrastructure. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, publier des exportations vers Moodle ou tout autre LMS, et éviter les limites de licence et les préoccupations de résidence des données des services de création cloud.
Caractéristiques principales de eXeLearning
iDevices interactifs
Les composants intégrables pour les quiz, les études de cas, le multimédia et les activités de réflexion transforment le contenu statique en leçons interactives structurées.
Exportation SCORM et HTML5
Publier des cours sous forme de paquets SCORM, de contenu IMS, ou de sites HTML5 autonomes afin qu'ils fonctionnent dans n'importe quel LMS ou sur un hébergement web simple.
Collaboration en temps réel
Plusieurs auteurs peuvent modifier le même projet simultanément grâce à la synchronisation WebSocket Yjs intégrée, reflétant le flux de travail des éditeurs de documents modernes.
Intégration Moodle
Intégrez les cours terminés directement dans Moodle en tant qu'activités prêtes au déploiement, supprimant l'étape de téléversement manuel entre la création et la publication.
Interface multilingue
La prise en charge native de l'anglais, de l'espagnol, du catalan, du basque, du galicien, du valencien et de l'espéranto le rend adapté aux programmes d'éducation régionaux et bilingues.
Normes ouvertes et accessibles
Le contenu généré respecte les directives d'accessibilité web et les formats ouverts, garantissant que les ressources restent utilisables et portables pour les années à venir.
Pourquoi exécuter eXeLearning sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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