eXeLearning est un environnement de création sous licence AGPL utilisé par les éducateurs et les concepteurs pédagogiques pour créer du contenu d'apprentissage interactif sans écrire de code. Soutenu par le ministère espagnol de l'Éducation et un réseau d'administrations régionales, il se concentre sur la production de ressources basées sur des standards qui fonctionnent dans n'importe quel système de gestion de l'apprentissage (LMS).

L'auto-hébergement d'eXeLearning sur votre VPS maintient les supports de cours, les exportations destinées aux étudiants et les identifiants d'auteur entièrement sur votre propre infrastructure. Les équipes peuvent collaborer en temps réel, publier des exportations vers Moodle ou tout autre LMS, et éviter les limites de licence et les préoccupations de résidence des données des services de création cloud.