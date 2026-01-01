Déployer EmbyStat en un clic.
Tableau de bord de statistiques et d'analyses pour les serveurs multimédias Emby et Jellyfin avec des informations détaillées sur la médiathèque et des rapports de visionnage.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EmbyStat
EmbyStat est une application dédiée d'analyse et de statistiques pour les serveurs multimédias Emby et Jellyfin. Elle se connecte directement à l'API de votre serveur multimédia pour collecter des données sur votre bibliothèque, vos habitudes de visionnage et les performances du serveur, présentant les informations via des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés.
Le déploiement d'EmbyStat sur un VPS assure une collecte continue des données en arrière-plan et des analyses toujours accessibles sans consommer les ressources de votre serveur multimédia. Le stockage persistant conserve les statistiques historiques pour une analyse des tendances à long terme, et la collecte planifiée maintient les rapports à jour sans intervention manuelle.
Caractéristiques principales de EmbyStat
Statistiques de la bibliothèque
Des analyses détaillées de votre bibliothèque de films et de séries télévisées par genre, qualité, langue et classement donnent une image complète de votre collection multimédia.
Consultation des analyses
Suivre l'historique de visionnage et les habitudes de visionnage par utilisateur, révélant quel contenu est regardé, revu ou laissé inachevé.
Détection des doublons
Identifie les fichiers en double dans votre bibliothèque pour vous aider à récupérer de l'espace de stockage et à maintenir une collection propre et bien organisée.
Surveillance de l'état du serveur
Surveille les métriques de performance du serveur et l'activité des utilisateurs pour aider à identifier les goulots d'étranglement et assurer une expérience de streaming fluide.
Graphiques interactifs
Les tableaux de bord visuels, avec leurs graphiques et diagrammes, facilitent l'exploration des tendances et le partage des informations de la bibliothèque en un coup d'œil.
Pourquoi exécuter EmbyStat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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