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Tableau de bord de statistiques et d'analyses pour les serveurs multimédias Emby et Jellyfin avec des informations détaillées sur la médiathèque et des rapports de visionnage.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec EmbyStat

EmbyStat est une application dédiée d'analyse et de statistiques pour les serveurs multimédias Emby et Jellyfin. Elle se connecte directement à l'API de votre serveur multimédia pour collecter des données sur votre bibliothèque, vos habitudes de visionnage et les performances du serveur, présentant les informations via des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés.

Le déploiement d'EmbyStat sur un VPS assure une collecte continue des données en arrière-plan et des analyses toujours accessibles sans consommer les ressources de votre serveur multimédia. Le stockage persistant conserve les statistiques historiques pour une analyse des tendances à long terme, et la collecte planifiée maintient les rapports à jour sans intervention manuelle.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de EmbyStat

Statistiques de la bibliothèque

Des analyses détaillées de votre bibliothèque de films et de séries télévisées par genre, qualité, langue et classement donnent une image complète de votre collection multimédia.

Consultation des analyses

Suivre l'historique de visionnage et les habitudes de visionnage par utilisateur, révélant quel contenu est regardé, revu ou laissé inachevé.

Détection des doublons

Identifie les fichiers en double dans votre bibliothèque pour vous aider à récupérer de l'espace de stockage et à maintenir une collection propre et bien organisée.

Surveillance de l'état du serveur

Surveille les métriques de performance du serveur et l'activité des utilisateurs pour aider à identifier les goulots d'étranglement et assurer une expérience de streaming fluide.

Graphiques interactifs

Les tableaux de bord visuels, avec leurs graphiques et diagrammes, facilitent l'exploration des tendances et le partage des informations de la bibliothèque en un coup d'œil.

Pourquoi exécuter EmbyStat sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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