Déployer EmailEngine en un clic.
API d'e-mail auto-hébergée qui connecte les comptes IMAP et SMTP et les expose comme une interface REST unifiée.
Choisissez un forfait VPS pour EmailEngine
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EmailEngine
EmailEngine est un service auto-hébergé qui se connecte aux boîtes aux lettres IMAP et SMTP — y compris Gmail, Outlook et tout fournisseur standard — et expose toutes les opérations de messagerie via une seule API REST. Au lieu d'écrire du code d'application qui communique directement avec IMAP, les développeurs enregistrent des comptes de messagerie avec EmailEngine, puis envoient, reçoivent, recherchent et synchronisent les e-mails via des points de terminaison HTTP propres.
L'auto-hébergement d'EmailEngine sur votre propre VPS maintient les identifiants de compte de messagerie et les données de message au sein de votre propre infrastructure. EmailEngine gère la reconnexion, le chiffrement des identifiants et la livraison des webhooks afin que le code de l'application reste concentré sur la logique métier plutôt que sur la gestion du protocole de messagerie. Un essai de 14 jours est inclus ; une licence est requise pour une utilisation continue en production.
Caractéristiques principales de EmailEngine
API REST d'e-mail unifiée
Accédez à toutes les opérations IMAP et SMTP — envoyer, recevoir, rechercher, synchroniser — via un point de terminaison HTTP unique, quel que soit le fournisseur de messagerie.
Gestion multi-comptes
Enregistrez plusieurs comptes de messagerie de n'importe quel fournisseur et gérez toutes les boîtes de réception via une API cohérente sans travail d'intégration par fournisseur.
Livraison d'événements Webhook
Recevez des notifications HTTP en temps réel lorsque de nouveaux e-mails arrivent, que des messages sont lus ou que l'état de la boîte aux lettres change, sans sondage.
Chiffrement des identifiants
Tous les mots de passe de compte de messagerie et les jetons OAuth stockés sont chiffrés à l'aide de la clé secrète principale que vous configurez lors du déploiement.
Proxy de soumission SMTP
Envoyer des e-mails au nom de comptes enregistrés via un proxy SMTP intégré sans exposer les identifiants bruts aux services d'envoi.
Pourquoi exécuter EmailEngine sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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