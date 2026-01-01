Déployer Elasticsearch en un clic.
Moteur de recherche et d'analyse distribué basé sur Apache Lucene pour la recherche en texte intégral, la journalisation et l'analyse de données en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Elasticsearch
Elasticsearch est un moteur distribué de recherche et d'analyse accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il offre des capacités de recherche en texte intégral, des agrégations complexes et une indexation quasi en temps réel sur des ensembles de données massifs. Son architecture distribuée prend en charge le sharding et la réplication automatiques, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un grand cluster.
L'auto-hébergement d'Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour une performance de requête constante, un contrôle total sur la configuration des index et les politiques de rétention, ainsi que la capacité de l'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.
Caractéristiques principales de Elasticsearch
Recherche plein texte
Recherche puissante avec score de pertinence, incluant la mise en évidence, la correspondance floue et le support des synonymes, basée sur la bibliothèque mature Apache Lucene.
Indexation en temps réel
Les documents deviennent consultables en quelques millisecondes après l'ingestion, permettant des analyses quasi en temps réel et une recherche en direct sur des ensembles de données mis à jour en continu.
Agrégrations avancées
Calculez des métriques, des histogrammes et des regroupements multi-niveaux en une seule requête, alimentant des tableaux de bord interactifs et des rapports de veille stratégique.
Architecture distribuée
Le partitionnement et la réplication automatiques distribuent les données sur plusieurs nœuds pour une haute disponibilité et une évolutivité horizontale à mesure que les volumes de données augmentent.
API JSON REST
Une interface HTTP/JSON simple permet à n'importe quel langage de programmation d'interroger, d'indexer et de gérer des données sans pilotes propriétaires ni configuration client complexe.
Pourquoi exécuter Elasticsearch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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