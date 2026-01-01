Déployer EdgeDB en un clic.
Base de données graphe-relationnelle de nouvelle génération construite sur PostgreSQL avec un langage de requête moderne et un modèle de données intuitif.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec EdgeDB
EdgeDB est une base de données open-source qui réinvente le paradigme relationnel. Construite sur le moteur éprouvé de PostgreSQL, elle introduit un modèle de données objet-relationnel riche, l'héritage de schémas et EdgeQL — un langage de requête conçu pour être plus expressif et plus sûr que SQL. Les développeurs bénéficient de propriétés calculées, de propriétés de liens et d'outils de migration intégrés qui éliminent la gestion manuelle des schémas.
L'auto-hébergement d'EdgeDB sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur la configuration de la base de données, l'allocation des ressources et la résidence des données. Vous pouvez ajuster les paramètres de PostgreSQL pour correspondre à votre charge de travail, implémenter des stratégies de sauvegarde personnalisées et l'intégrer à votre infrastructure sans les contraintes des services de base de données gérés.
Caractéristiques principales de EdgeDB
Langage de requête EdgeQL
Une alternative moderne à SQL avec une syntaxe intuitive, des expressions composables et une puissante traversée de graphe d'objets qui élimine les requêtes complexes à jointures multiples.
Modèle Objet-Relationnel
Définir des schémas en utilisant des types d'objets avec héritage et des propriétés calculées, réduisant le décalage d'impédance entre le code d'application et la couche de base de données.
Migrations automatiques
Générez et appliquez automatiquement les migrations de schéma à partir de vos définitions de schéma, éliminant les scripts ALTER TABLE écrits à la main et la dérive de migration.
Interface d'administration Web
Interface intégrée basée sur un navigateur pour l'exploration de schémas, les requêtes interactives et la visualisation de données sans installer d'outils supplémentaires.
Bibliothèques clientes à typage sûr
Les constructeurs de requêtes officiels pour TypeScript, Python et Go génèrent un code d'accès à la base de données entièrement typé directement à partir de votre schéma EdgeDB.
Pourquoi exécuter EdgeDB sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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