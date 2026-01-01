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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec DuckDNS

Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit utilisé par des millions d'utilisateurs de home lab et d'auto-hébergeurs pour maintenir un accès fiable aux serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant en permanence votre IP publique et en mettant à jour votre sous-domaine choisi dès qu'elle change — le tout gratuitement.

Ce modèle exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui offrant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages afin que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne soient jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine la nécessité de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de DuckDNS

Mises à jour IP automatiques

Détecte lorsque votre adresse IP publique change et met à jour immédiatement votre sous-domaine Duck DNS, assurant un accès ininterrompu.

Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6

Fonctionne avec les deux familles d'adresses, de sorte que votre sous-domaine reste à jour quelle que soit l'attribution de version IP de votre FAI.

Plusieurs sous-domaines

Gère plusieurs sous-domaines Duck DNS dans un seul conteneur en fournissant une liste de noms de sous-domaines séparés par des virgules.

Fonctionnement permanent du VPS

L'exécution sur un VPS garantit que les mises à jour se déclenchent comme prévu 24h/24 et 7j/7, même lorsque l'équipement réseau domestique redémarre ou perd l'alimentation.

Configuration persistante

Stocke vos paramètres de jeton et de sous-domaine dans un volume dédié afin que le client reprenne correctement après les redémarrages du conteneur.

Pourquoi exécuter DuckDNS sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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