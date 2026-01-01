Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit utilisé par des millions d'utilisateurs de home lab et d'auto-hébergeurs pour maintenir un accès fiable aux serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant en permanence votre IP publique et en mettant à jour votre sous-domaine choisi dès qu'elle change — le tout gratuitement.

Ce modèle exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui offrant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages afin que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne soient jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine la nécessité de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.