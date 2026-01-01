Déployer DuckDNS en un clic.
Client DNS dynamique gratuit qui maintient automatiquement votre domaine pointé vers votre adresse IP actuelle sans IP statique.
Choisissez un forfait VPS pour DuckDNS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DuckDNS
Duck DNS est un service DNS dynamique gratuit utilisé par des millions d'utilisateurs de home lab et d'auto-hébergeurs pour maintenir un accès fiable aux serveurs et appareils derrière des connexions internet résidentielles. La plupart des FAI attribuent des adresses IP changeantes, mais Duck DNS résout ce problème en surveillant en permanence votre IP publique et en mettant à jour votre sous-domaine choisi dès qu'elle change — le tout gratuitement.
Ce modèle exécute le conteneur client officiel de Duck DNS en mode réseau hôte, lui offrant une visibilité IP précise. La configuration persiste après les redémarrages afin que les paramètres de votre sous-domaine et de votre jeton ne soient jamais perdus. Que vous ayez besoin d'un accès stable à un serveur domestique, à un projet Raspberry Pi ou à une application VPS auto-hébergée, Duck DNS élimine la nécessité de payer pour une IP statique ou un service DDNS commercial.
Caractéristiques principales de DuckDNS
Mises à jour IP automatiques
Détecte lorsque votre adresse IP publique change et met à jour immédiatement votre sous-domaine Duck DNS, assurant un accès ininterrompu.
Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6
Fonctionne avec les deux familles d'adresses, de sorte que votre sous-domaine reste à jour quelle que soit l'attribution de version IP de votre FAI.
Plusieurs sous-domaines
Gère plusieurs sous-domaines Duck DNS dans un seul conteneur en fournissant une liste de noms de sous-domaines séparés par des virgules.
Fonctionnement permanent du VPS
L'exécution sur un VPS garantit que les mises à jour se déclenchent comme prévu 24h/24 et 7j/7, même lorsque l'équipement réseau domestique redémarre ou perd l'alimentation.
Configuration persistante
Stocke vos paramètres de jeton et de sous-domaine dans un volume dédié afin que le client reprenne correctement après les redémarrages du conteneur.
Pourquoi exécuter DuckDNS sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les bons de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs