Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) mature et de qualité professionnelle, reconnu par les gouvernements, les universités, les entreprises de médias et les organisations du Fortune 500 du monde entier. Son architecture modulaire et son vaste écosystème de plus de 50 000 modules contribués permettent aux équipes de créer aussi bien un simple site éditorial qu'une plateforme numérique multi-sites complexe sans écrire une seule ligne de code personnalisé.

Les fonctionnalités de CMS headless de Drupal, sa couche d'API robuste et son système de permissions granulaires en font un choix idéal pour les organisations qui ont besoin de gérer du contenu sur plusieurs canaux — web, mobile et au-delà — tout en maintenant des flux de travail éditoriaux stricts et des exigences de conformité. Ce déploiement combine Drupal avec une base de données PostgreSQL pour une fiabilité et des performances de niveau production.