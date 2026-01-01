Déployer Drizzle Gateway en un clic.
Studio de gestion de base de données auto-hébergé basé sur l'écosystème Drizzle ORM avec création visuelle de requêtes et prise en charge de plusieurs bases de données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Drizzle Gateway
Drizzle Gateway est une version améliorée et auto-hébergée de Drizzle Studio qui offre aux développeurs et aux administrateurs de bases de données une interface web complète pour gérer leurs bases de données. Construit sur l'écosystème Drizzle ORM, il offre une construction de requêtes avancée, une visualisation de schéma en temps réel et une gestion des migrations dans un seul outil accessible depuis n'importe quel navigateur.
L'application prend en charge plusieurs connexions de bases de données simultanées, ce qui en fait un hub centralisé pour les équipes travaillant sur les environnements de développement, de staging et de production. La protection par mot de passe maître sécurise l'accès, tandis que le stockage persistant maintient toutes les configurations de connexion et les requêtes enregistrées intactes après les redémarrages. L'auto-hébergement garantit que les identifiants de base de données sensibles ne quittent jamais votre infrastructure.
Caractéristiques principales de Drizzle Gateway
Générateur de requêtes visuel
Construire et exécuter des requêtes de base de données via une interface intuitive avec la sécurité de type — aucun SQL brut n'est requis pour les opérations courantes.
Visualisation de schéma
Visualisez la structure et les relations de votre base de données dans un diagramme visuel en temps réel qui se met à jour à mesure que vous apportez des modifications au schéma.
Connexions multi-bases de données
Gérez les connexions à plusieurs bases de données simultanément, en basculant entre les environnements sans quitter l'interface.
Gestion des migrations
Générez, prévisualisez et appliquez les migrations de schéma directement depuis l'interface utilisateur, en gardant l'évolution de votre base de données organisée et auditable.
Protection par mot de passe maître
Sécurise l'accès à toutes les connexions de base de données derrière un seul mot de passe maître, en gardant les identifiants en sécurité sur votre VPS.
Pourquoi exécuter Drizzle Gateway sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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