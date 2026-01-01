draw.io (diagrams.net) est un outil de création de diagrammes gratuit et open source, utilisé par des millions d'ingénieurs, d'architectes et d'analystes commerciaux. Il prend en charge une large gamme de types de diagrammes — organigrammes, diagrammes de classes UML, diagrammes entité-relation, cartes réseau et d'infrastructure, flux de travail BPMN, et bien plus encore — le tout à partir d'un éditeur sophistiqué basé sur navigateur.

L'auto-hébergement de draw.io sur votre propre VPS signifie que toutes les données de diagramme restent au sein de votre infrastructure. Aucun fichier n'est envoyé à des serveurs externes, ce qui en fait le choix par défaut pour les équipes des secteurs réglementés ou celles ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. L'image Docker est sans état et légère, sans dépendances de base de données.