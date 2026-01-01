Déployer Dragonfly en un clic.
Base de données en mémoire hautes performances, compatible Redis, conçue pour le matériel moderne afin d'offrir jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dragonfly
Dragonfly est un magasin de données moderne en mémoire entièrement compatible avec les API Redis et Memcached, ce qui signifie que toute application existante utilisant Redis peut passer à Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion. Conçu dès le départ pour les processeurs multi-cœurs en utilisant une architecture thread-par-cœur sans partage, Dragonfly offre jusqu'à 25 fois plus de débit que Redis sur le même matériel tout en utilisant beaucoup moins de mémoire pour le même ensemble de données.
L'auto-hébergement de Dragonfly offre à vos applications un cache haute performance et un magasin de structures de données sans coûts par opération ni limites de connexion. La console d'administration HTTP intégrée fournit des métriques de serveur et des diagnostics accessibles depuis n'importe quel navigateur, ainsi qu'une compatibilité totale avec l'interface de ligne de commande Redis et chaque bibliothèque cliente Redis.
Caractéristiques principales de Dragonfly
Compatible avec l'API Redis
S'intègre en tant que substitut de Redis — toute application utilisant une bibliothèque cliente Redis fonctionne avec Dragonfly en modifiant uniquement la chaîne de connexion.
25× Débit Redis
L'architecture multi-threadée sans partage sature tous les cœurs de CPU, offrant jusqu'à 25 fois plus d'opérations par seconde que Redis mono-threadé sur le même matériel.
Réduire l'utilisation de la mémoire
Des implémentations de structures de données novatrices réduisent la consommation de mémoire jusqu'à 30 % par rapport à Redis pour le même ensemble de données, vous permettant de stocker plus de données sur un VPS plus petit.
Console d'administration intégrée
L'interface d'administration HTTP sur le même port fournit des statistiques de serveur, l'utilisation de la mémoire et des diagnostics accessibles directement depuis un navigateur.
Compatible Memcached
Accepte les commandes du protocole texte Memcached en plus des commandes Redis, ce qui en fait un remplacement transparent pour les deux systèmes de mise en cache simultanément.
Pourquoi exécuter Dragonfly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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