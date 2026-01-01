Déployer Dozzle en un clic.
Interface web légère pour consulter en temps réel les journaux des conteneurs Docker avec découverte instantanée des conteneurs et sans configuration requise.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dozzle
Dozzle est une interface web sans configuration pour la surveillance des journaux de conteneurs Docker en temps réel. Elle détecte automatiquement tous les conteneurs sur l'hôte et diffuse leur sortie directement vers une interface web propre et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe et sans configuration autre que le montage du socket Docker.
Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'en servent pour un triage rapide des incidents. Des fonctions de recherche et de filtrage puissantes permettent d'isoler facilement les lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une consommation minimale de ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle s'exécute aisément aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.
Caractéristiques principales de Dozzle
Diffusion de journaux en temps réel
Diffuse la sortie du conteneur en direct directement vers le navigateur avec défilement automatique, afin que vous voyiez les nouvelles lignes de journal dès qu'elles sont écrites.
Découverte instantanée de conteneurs
Détecte automatiquement tous les conteneurs en cours d'exécution sur l'hôte — aucune configuration manuelle n'est nécessaire pour commencer à visualiser les journaux.
Recherche et filtrage
Recherchez le contenu des journaux par mot-clé ou filtrez par nom de conteneur et plage horaire pour isoler rapidement les erreurs et les événements pertinents.
Vue multi-conteneurs
Surveillez plusieurs services côte à côte dans une seule fenêtre de navigateur, réduisant le changement de contexte pendant les sessions de débogage.
Zéro dépendances externes
Ne nécessite que le socket Docker — pas de base de données, pas de transmetteur de logs, et pas de processus d'agent consommant des ressources supplémentaires.
Pourquoi exécuter Dozzle sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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