Dozzle est une interface web sans configuration pour la surveillance des journaux de conteneurs Docker en temps réel. Elle détecte automatiquement tous les conteneurs sur l'hôte et diffuse leur sortie directement vers une interface web propre et réactive — sans agents de journalisation, sans stockage externe et sans configuration autre que le montage du socket Docker.

Les développeurs l'utilisent pour surveiller plusieurs services simultanément pendant le débogage, tandis que les opérateurs s'en servent pour un triage rapide des incidents. Des fonctions de recherche et de filtrage puissantes permettent d'isoler facilement les lignes de journal exactes dont vous avez besoin sans quitter le navigateur. Avec une consommation minimale de ressources et sans dépendances de base de données, Dozzle s'exécute aisément aux côtés des charges de travail de production sur n'importe quel VPS.