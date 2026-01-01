Déployer DOMjudge en une installation en un clic.
Juge automatisé de concours de programmation open source utilisé pour les compétitions de style ICPC avec soumissions, tableaux de scores et gestion d'équipes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DOMjudge
DOMjudge est un système de juge automatisé open-source mature pour l'exécution de concours de programmation de style ICPC. Il alimente les événements ICPC régionaux et mondiaux, les cours de programmation universitaires et les compétitions en ligne, offrant une interface web aux concurrents pour soumettre des solutions et aux juges et administrateurs pour gérer les problèmes, les langages, les équipes et les tableaux de bord en direct.
L'auto-hébergement de DOMjudge sur votre propre VPS conserve chaque soumission, cas de test et résultat de jugement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par concurrent et sans limites de téléchargement imposées par un service hébergé. Le serveur est entièrement fonctionnel par lui-même pour configurer les concours, les problèmes et les équipes, tandis que le jugement des langages compilés est effectué par des workers judgehost séparés et isolés que vous pouvez attacher ultérieurement.
Caractéristiques principales de DOMjudge
Jugement de style ICPC
Implémente les règles utilisées par le Concours International de Programmation Collégiale ICPC, y compris le temps de pénalité, le gel du tableau des scores, et les catégories de verdict comme Mauvaise Réponse, Limite de Temps, et Erreur d'Exécution.
Tableaux d'affichage en direct
Les tableaux de bord du public et du jury se mettent à jour en temps réel à mesure que les soumissions arrivent, avec un gel configurable vers la fin du concours pour des finales spectaculaires.
Gestion d'équipe et de concours
Interface d'administration web pour gérer les concours, les équipes, les utilisateurs, les affiliations, les problèmes, les langues et les clarifications pour plusieurs événements parallèles.
Hôtes de jugement en bac à sable
Les travailleurs judgehost déployables séparément compilent et exécutent les soumissions dans des bacs à sable isolés basés sur cgroup, avec des limites strictes de CPU, de mémoire et de disque.
API REST et CLP
Une API REST documentée ainsi que l'intégration avec la spécification de l'API Contest vous permet de connecter des tableaux de bord externes, des outils de résolution et l'écosystème d'outils de l'ICPC.
Prise en charge multilingue
Livré avec un support d'évaluation pour C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go et de nombreuses autres langues, avec une configuration complète de compilation et d'exécution par langue.
Pourquoi exécuter DOMjudge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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