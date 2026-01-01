Déployer Docmost en un clic.
Plateforme wiki collaborative open source avec coédition en temps réel, diagrammes et espaces d'équipe.
Choisissez un forfait VPS pour Docmost
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Docmost
Docmost est une alternative moderne et open-source à Notion et Confluence, conçue pour les équipes qui ont besoin d'une édition collaborative en temps réel sans les compromis de confidentialité des plateformes hébergées dans le cloud. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit, tandis que les espaces offrent une séparation claire entre les équipes, les projets ou les départements.
L'auto-hébergement de Docmost sur votre VPS signifie que votre documentation interne, vos décisions architecturales et le contenu sensible de votre base de connaissances ne quittent jamais votre infrastructure. La base de données PostgreSQL et le cache Redis inclus offrent les performances et la fiabilité qu'exige l'édition collaborative, et un stockage persistant garantit la protection de votre documentation au fil des mises à jour.
Caractéristiques principales de Docmost
Coédition en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit qui semble instantanée et naturelle.
Schématisation intégrée
Draw.io, Excalidraw et Mermaid sont disponibles directement dans l'éditeur, ainsi la documentation visuelle reste aux côtés du contenu écrit.
Organisation spatiale
Séparez le contenu par équipe, projet ou département avec des espaces individuels, chacun avec ses propres membres et paramètres d'autorisation.
Permissions granulaires
Les groupes d'utilisateurs et les contrôles d'accès au niveau des pages vous permettent de partager le bon contenu avec les bonnes personnes au sein de votre organisation.
Historique complet des versions
Chaque modification est enregistrée, vous pouvez donc consulter les révisions précédentes ou restaurer une version antérieure de n'importe quelle page à tout moment.
Pourquoi exécuter Docmost sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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