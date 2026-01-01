Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé, développé par le créateur d'Uptime Kuma. Plutôt que de tenter de gérer toutes les primitives Docker, il se concentre sur une tâche essentielle : vous permettre de créer, modifier, lancer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. Son éditeur YAML intégré offre la coloration syntaxique et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.

En stockant les stacks sous forme de fichiers bruts sur le disque, Dockge s'intègre naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement garantit la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.