Déployer Dockge en un clic.
Interface utilisateur réactive auto-hébergée pour gérer les stacks Docker Compose sans toucher à la ligne de commande.
Choisissez un forfait VPS pour Dockge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dockge
Dockge est un gestionnaire de stacks Docker Compose auto-hébergé, développé par le créateur d'Uptime Kuma. Plutôt que de tenter de gérer toutes les primitives Docker, il se concentre sur une tâche essentielle : vous permettre de créer, modifier, lancer, arrêter et supprimer des stacks Compose via une interface web rapide et réactive. Son éditeur YAML intégré offre la coloration syntaxique et la validation en temps réel, et vous pouvez convertir des commandes docker run existantes au format Compose en quelques secondes.
En stockant les stacks sous forme de fichiers bruts sur le disque, Dockge s'intègre naturellement à tout flux de travail de sauvegarde ou de contrôle de version. L'auto-hébergement garantit la confidentialité de la configuration de votre infrastructure et vous offre une interface de gestion persistante toujours disponible, même lorsque vous n'êtes pas devant le terminal.
Caractéristiques principales de Dockge
Éditeur YAML interactif
La coloration syntaxique et la validation en direct facilitent l'écriture et la mise à jour des fichiers Compose directement dans le navigateur.
Diffusion en continu des journaux en temps réel
Les journaux des conteneurs sont diffusés en direct dans l'interface utilisateur afin que vous puissiez surveiller le démarrage, les erreurs et la sortie sans ouvrir de terminal.
docker run convertisseur
Collez n'importe quelle commande docker run et Dockge la convertit automatiquement en un fichier docker-compose.yaml prêt à l'emploi.
Stockage de pile basé sur des fichiers
Tous les fichiers Compose sont stockés sous forme de fichiers simples sur le disque, ce qui facilite les sauvegardes et le contrôle de version.
Empreinte légère
Une consommation minimale de ressources laisse le CPU et la mémoire disponibles pour les applications que vous gérez réellement.
Pourquoi exécuter Dockge sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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