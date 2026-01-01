Déploiement de Docker Registry en un clic.
Registre privé officiel pour stocker, distribuer et gérer vos images de conteneurs Docker.
Choisissez un forfait VPS pour Docker Registry
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Docker Registry
Docker Registry est le système de stockage et de distribution officiel et open source pour les images Docker. L'hébergement de votre propre registre offre à votre équipe un référentiel privé et performant pour les images de conteneurs, en gardant le code d'application propriétaire hors des plateformes publiques tout en assurant des extractions d'images rapides et fiables pour vos pipelines CI/CD et vos déploiements en production.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que les données d'image ne quittent jamais votre infrastructure, ce qui simplifie la conformité avec les politiques de gouvernance des données et élimine la dépendance vis-à-vis des services externes. Vous contrôlez l'accès, les politiques de rétention et la capacité de stockage, sans frais par image ni limites de bande passante imposés par les fournisseurs de registres hébergés.
Caractéristiques principales de Docker Registry
Stockage privé d'images
Stockez les images de conteneurs propriétaires en toute sécurité sur votre propre infrastructure, en gardant le code sensible à l'écart des registres publics.
Intégration CI/CD
L'API standard de push et pull Docker assure la compatibilité avec chaque outil de build, pipeline et plateforme d'orchestration.
Prise en charge des webhooks
Déclencher automatiquement les étapes de pipeline en aval chaque fois qu'une nouvelle image est poussée vers le registre.
Cache de couche persistante
Le stockage de couches partagé entre les images réduit considérablement l'utilisation du disque et accélère la distribution des images au sein de votre équipe.
Pourquoi exécuter Docker Registry sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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