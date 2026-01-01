Déployer DenoKV en un clic.
Base de données clé-valeur fortement cohérente, développée par l'équipe Deno, avec des transactions ACID et une API native JavaScript.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DenoKV
DenoKV est une base de données clé-valeur moderne, conçue par les créateurs de Deno, offrant un stockage fortement cohérent avec des garanties de transactions ACID et une API native JavaScript qui s'intègre naturellement aux applications Deno. Elle prend en charge les opérations atomiques, les index secondaires, le versioning automatique et la gestion efficace des petites métadonnées comme des objets binaires volumineux — le tout soutenu par un moteur de stockage SQLite pour une persistance fiable.
L'auto-hébergement de DenoKV sur votre VPS vous offre des performances et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données gérés, un contrôle total sur votre couche de données, et une authentification par jeton pour sécuriser l'accès. C'est le magasin de données idéal pour les applications Deno qui nécessitent un stockage clé-valeur fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni tarification cloud variable.
Caractéristiques principales de DenoKV
Transactions ACID
Garantit l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité pour toutes les opérations, ce qui le rend sûr pour le stockage de l'état critique des applications.
API native JavaScript
Conçu spécifiquement pour Deno avec une API asynchrone idiomatique qui s'intègre naturellement aux applications Deno existantes et aux projets Deno Deploy.
Opérations atomiques multi-clés
Exécutez des opérations de lecture-modification-écriture conditionnelles sur plusieurs clés dans une seule transaction atomique, permettant une gestion d'état sans condition de concurrence.
Index secondaires
Définissez des index secondaires sur vos données pour permettre des recherches efficaces au-delà de la clé primaire sans infrastructure de requête externe.
Sécurité basée sur des jetons
Sécurise tous les accès à la base de données avec un jeton d'accès généré, empêchant les connexions non autorisées au magasin clé-valeur.
Pourquoi exécuter DenoKV sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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