Déploiement de DbGate en un clic.
Gestionnaire de bases de données open source multiplateforme prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, et de nombreux autres moteurs SQL et NoSQL.
Choisissez un forfait VPS pour DbGate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec DbGate
DbGate est un gestionnaire de bases de données open-source multiplateforme qui prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra et Amazon Redshift via une interface web unique. Au lieu de basculer entre des outils spécifiques à chaque fournisseur, vous vous connectez à chaque base de données depuis un seul espace de travail, exécutez des requêtes SQL ou NoSQL multi-onglets, modifiez des tables en ligne et comparez les schémas entre les environnements.
L'auto-hébergement de DbGate sur votre propre VPS conserve les chaînes de connexion, les requêtes enregistrées et les données exportées entièrement sur votre infrastructure, sans télémétrie cloud ni licence par siège. L'interface du navigateur est accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend utile pour l'inspection ad hoc des données, l'administration quotidienne et le débogage collaboratif sans installer de client de bureau sur chaque machine de développeur.
Caractéristiques principales de DbGate
SQL et NoSQL ensemble
Connectez-vous à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, et bien plus encore depuis un seul espace de travail sans jongler avec des clients spécifiques à chaque fournisseur.
Éditeur de requêtes multi-onglets
Exécutez des requêtes SQL ou MongoDB sur plusieurs onglets avec auto-complétion, coloration syntaxique et un historique persistant qui survit aux reconnexions et aux redémarrages.
Éditeur de tableau visuel
Parcourez, filtrez, triez et modifiez les lignes en ligne avec une grille de type feuille de calcul, puis validez les modifications via un diff SQL généré avant qu'elles n'atteignent la base de données.
Comparaison et exportation de schémas
Comparer les schémas entre deux bases de données, générer du SQL de migration, et exporter des tables ou des requêtes vers CSV, JSON, des dumps SQL ou Excel directement depuis le navigateur.
Concepteur de diagrammes ER
Visualisez les relations avec un diagramme ER interactif, puis exportez la mise en page au format SVG ou PNG pour la documentation et les revues d'architecture.
Pourquoi exécuter DbGate sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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