Déployer Databasus avec une installation en un clic.
Gestionnaire de sauvegarde de bases de données auto-hébergé pour automatiser et surveiller les sauvegardes PostgreSQL, MySQL et MongoDB.
Choisissez un forfait VPS pour Databasus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Databasus
Databasus est un outil de gestion de sauvegarde de base de données auto-hébergé qui centralise les sauvegardes automatisées pour PostgreSQL, MySQL et MongoDB sous une interface web unique. Il gère le cycle de vie complet des sauvegardes — planification, exécution, compression, rotation de rétention et surveillance de l'état de santé — sans nécessiter de scripts séparés pour chaque type de base de données.
L'auto-hébergement de Databasus sur votre VPS stocke les sauvegardes directement sur votre propre infrastructure, éliminant les frais de stockage cloud par gigaoctet et gardant les données sensibles sous votre contrôle. Le tableau de bord web offre une visibilité claire sur les taux de réussite des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches, tandis que les ressources VPS dédiées garantissent que les tâches de sauvegarde s'exécutent sans impacter les performances de la base de données de production.
Caractéristiques principales de Databasus
Support multi-bases de données
Sauvegarde PostgreSQL, MySQL et MongoDB à partir d'une interface unifiée, remplaçant la nécessité de gérer des scripts de sauvegarde distincts par moteur de base de données.
Prise de rendez-vous automatisée
Configurer les intervalles de sauvegarde et les politiques de rétention de sorte que les sauvegardes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles tournent automatiquement sans intervention manuelle.
Tableau de bord Web
Surveillez l'état des sauvegardes, l'utilisation du stockage et l'historique des tâches depuis une interface centralisée avec des alertes pour les échecs nécessitant une attention.
Vérification de la sauvegarde
Exécute des vérifications d'intégrité après chaque sauvegarde pour confirmer que la sauvegarde est valide et utilisable avant qu'elle ne soit prise en compte dans votre politique de rétention.
Restauration ponctuelle
Restaurer les bases de données à une sauvegarde instantanée spécifique, permettant la récupération après sinistre et le test sécurisé des données de production dans des environnements de préproduction.
Pourquoi exécuter Databasus sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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