Daptin est un backend-as-a-service open source qui transforme n'importe quel modèle de données en une API REST et GraphQL complète, avec authentification utilisateur, permissions basées sur les rôles et machines d'état intégrées. Au lieu d'écrire des gestionnaires de points de terminaison, vous définissez les entités et les relations en YAML ou JSON, et Daptin génère automatiquement l'interface CRUD complète, le tableau de bord et la spécification OpenAPI.

L'auto-hébergement de Daptin sur votre propre VPS maintient les enregistrements d'utilisateurs, les identifiants OAuth et les actifs téléchargés entièrement sous votre contrôle, sans frais par requête. Le déploiement en un seul binaire inclut un support intégré pour SQLite, PostgreSQL et MySQL, ainsi que des adaptateurs de stockage basés sur rclone pour les colonnes de fichiers synchronisées dans le cloud et des packages de marketplace intégrés pour activer sélectivement des fonctionnalités.