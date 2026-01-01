CyberChef est un puissant outil de manipulation de données basé sur le web, développé par le GCHQ, offrant plus de 300 opérations intégrées pour le chiffrement, l'encodage, la compression, le hachage et la conversion de formats de données — le tout via une interface intuitive de glisser-déposer. Le système de recettes unique vous permet d'enchaîner plusieurs opérations en flux de travail réutilisables et partageables, tandis que la fonction « Magie » détecte automatiquement les types d'encodage pour accélérer l'analyse.

Parce que CyberChef traite tout côté client dans votre navigateur, les données sensibles ne quittent jamais votre machine. L'auto-hébergement de votre propre instance sur un VPS garantit qu'elle est toujours disponible pour votre équipe, accessible uniquement au sein de votre infrastructure, et exempte de toute dépendance vis-à-vis des versions hébergées publiquement — ce qui est essentiel pour les opérations de sécurité et les flux de travail de réponse aux incidents qui traitent des données confidentielles.