Crucix est une plateforme OSINT (renseignement de sources ouvertes) qui consolide les données de 27 sources publiques — y compris les images satellite NASA FIRMS, le suivi AIS maritime, les données de conflit ACLED, les indicateurs économiques FRED et les flux de sentiment social — dans un tableau de bord unique en temps réel doté d'un globe 3D alimenté par WebGL. Les données sont actualisées automatiquement toutes les 15 minutes, vous offrant une connaissance continue de la situation sans intervention manuelle.

La plateforme fournit des alertes multi-niveaux (FLASH, PRIORITÉ, ROUTINE) via Telegram et Discord, des idées de trading générées par LLM, et des commandes de bot bidirectionnelles pour des briefings à la demande. L'auto-hébergement de Crucix sur votre VPS maintient toutes les clés API et les archives de renseignement sur votre propre infrastructure, assure une collecte de données ininterrompue, et vous donne un contrôle total sur la rétention et l'accès.