Déployer Crontab UI en un clic.
Interface web pour gérer les tâches cron en toute sécurité avec importation, exportation, sauvegarde et authentification HTTP.
Choisissez un forfait VPS pour Crontab UI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crontab UI
Crontab UI est une application web Node.js open-source qui remplace l'édition manuelle de crontab, sujette aux erreurs, par une interface visuelle sécurisée. L'ajout, la suppression, la mise en pause et la reprise des tâches se font en un seul clic, et chaque modification est validée avant d'être appliquée, de sorte qu'une faute de frappe ne fait plus tomber toutes vos tâches planifiées en même temps.
L'auto-hébergement de Crontab UI sur votre propre VPS vous offre un panneau de contrôle privé pour des centaines de tâches cron avec des journaux d'erreurs par tâche, des sauvegardes automatiques avant les opérations risquées, et l'import/export pour répliquer le même calendrier sur plusieurs machines. L'authentification HTTP basique intégrée protège l'interface sans nécessiter de proxy inverse externe ou de fournisseur d'identité.
Caractéristiques principales de Crontab UI
Édition de tâche sécurisée
Ajouter, modifier, suspendre, reprendre et supprimer des tâches cron via une interface utilisateur validée, au lieu de risquer des erreurs de syntaxe dans les fichiers crontab bruts.
Importer et exporter
Importez un crontab existant en quelques secondes et exportez votre configuration complète pour redéployer le même planning sur d'autres machines sans SSH.
Sauvegardes automatiques
Crontab UI crée une sauvegarde avant chaque importation et vous permet de sauvegarder et de restaurer vos tâches à la demande pour récupérer après des erreurs.
Journaux d'erreurs par tâche
Chaque tâche planifiée écrit son propre journal d'erreurs afin que vous puissiez auditer les échecs et déboguer les problèmes sans avoir à rechercher dans un journal système partagé.
Messagerie et points d'ancrage
Configurez les notifications par e-mail ou les rappels de webhook par tâche pour alerter votre équipe ou déclencher une automatisation en aval après chaque exécution.
Authentification HTTP
Protégez l'interface utilisateur web avec une authentification de base intégrée afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent consulter ou modifier vos tâches planifiées.
Pourquoi exécuter Crontab UI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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