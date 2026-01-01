Déployer Convoy en une installation en un clic.
Passerelle de webhooks open source native du cloud pour ingérer, stocker, déboguer et livrer de manière fiable des millions d'événements de webhook.
Choisissez un forfait VPS pour Convoy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Convoy
Convoy est une passerelle de webhooks open-source et cloud-native conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou en reçoivent de tiers, elle résout les difficultés opérationnelles liées à la construction d'une infrastructure de webhooks fiable — avec des tentatives automatiques, la vérification de signature, la gestion des messages non distribuables (dead-letter) et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.
L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison au sein de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés de sorte que la passerelle est prête pour les charges de travail de webhooks en production dès le premier déploiement.
Caractéristiques principales de Convoy
Livraison fiable
Les stratégies de nouvelle tentative exponentielle et linéaire automatiques empêchent les échecs transitoires au niveau des points de terminaison des clients de perdre des événements de webhook.
Vérification de la signature
Signez les requêtes sortantes avec HMAC et vérifiez les webhooks entrants afin que chaque événement puisse être approuvé par l'expéditeur et le destinataire.
Tableau de bord administrateur
Inspectez, filtrez et rejouez chaque livraison de webhook depuis une interface utilisateur intégrée sans écrire d'outils de débogage personnalisés.
Passerelle bidirectionnelle
Agit à la fois comme un éditeur sortant pour les clients et comme une passerelle entrante pour recevoir en toute sécurité des webhooks tiers.
Travailleurs évolutifs
Des processus web et d'agent distincts vous permettent de faire évoluer le débit d'ingestion et de livraison indépendamment à mesure que le volume d'événements augmente.
Données auto-hébergées
Les charges utiles de webhook, les secrets de point de terminaison et l'historique de livraison restent sur votre infrastructure sans frais SaaS par événement.
Pourquoi exécuter Convoy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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