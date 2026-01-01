Convoy est une passerelle de webhooks open-source et cloud-native conçue pour ingérer, persister, déboguer, livrer et gérer en toute sécurité des millions d'événements webhook à grande échelle. Conçue pour les équipes d'ingénierie qui envoient des événements à des clients ou en reçoivent de tiers, elle résout les difficultés opérationnelles liées à la construction d'une infrastructure de webhooks fiable — avec des tentatives automatiques, la vérification de signature, la gestion des messages non distribuables (dead-letter) et un tableau de bord d'administration complet pour inspecter chaque livraison.

L'auto-hébergement de Convoy conserve les charges utiles d'événements, les points de terminaison clients et les journaux de livraison au sein de votre VPS, sans tarification par événement et sans visibilité tierce sur votre trafic. PostgreSQL et Redis sont livrés préconfigurés de sorte que la passerelle est prête pour les charges de travail de webhooks en production dès le premier déploiement.