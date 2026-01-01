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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Convex

Convex est une plateforme de base de données réactive qui réinvente l'architecture backend pour les applications modernes. Elle combine une base de données de documents avec des abonnements de requêtes en temps réel, des transactions ACID et des fonctions sans serveur qui s'exécutent directement à côté de vos données — le tout au sein d'une plateforme intégrée unique. Lorsque les données changent, chaque client abonné se met à jour automatiquement sans polling ni gestion manuelle des WebSockets.

L'auto-hébergement de Convex sur votre VPS vous offre une puissance de calcul dédiée pour des performances de base de données constantes et une souveraineté totale des données, ce qui est essentiel pour les applications traitant des données utilisateur soumises aux réglementations de confidentialité. Ce déploiement inclut le backend Convex pour le stockage des données et l'exécution des fonctions, ainsi que le tableau de bord pour gérer votre base de données, surveiller les requêtes et déployer des fonctions sans serveur. Après le premier lancement, générez une clé d'administrateur en exécutant : docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Convex

Requêtes réactives en temps réel

Les requêtes poussent automatiquement les mises à jour vers les clients connectés dès que les données changent, sans interrogation ni code WebSocket manuel.

transactions ACID

Chaque écriture est entièrement transactionnelle, garantissant la cohérence des données lors des mises à jour concurrentes dans les applications multi-utilisateurs.

Fonctions sans serveur

Écrivez la logique backend sous forme de fonctions TypeScript qui s'exécutent directement à l'intérieur du moteur de base de données, co-localisées avec vos données.

Stockage de fichiers intégré

Stocker et servir des fichiers nativement sans configurer un service de stockage d'objets séparé ou une intégration CDN.

Débogage temporel

Inspectez les états de données historiques et rejouez les requêtes passées pour diagnostiquer les bugs sans les reproduire en production.

Pourquoi exécuter Convex sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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