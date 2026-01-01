Déployer Coder en un clic.
Plateforme open-source pour provisionner des environnements de développement cloud auto-hébergés à partir de modèles Terraform sur votre propre infrastructure.
Choisissez un forfait VPS pour Coder
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Coder
Coder est la principale plateforme open source pour les environnements de développement cloud auto-hébergés, utilisée par les organisations d'ingénierie pour standardiser, sécuriser et faire évoluer leur infrastructure de développement. Les équipes de plateforme définissent les espaces de travail comme des modèles Terraform — spécifiant l'IDE, les dépendances, l'allocation des ressources et l'accès réseau — et les développeurs déploient des environnements cohérents et prêts à coder en quelques minutes plutôt qu'en passant des jours à la configuration locale.
L'auto-hébergement de Coder sur votre VPS signifie que le code source et les identifiants ne quittent jamais votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences strictes de sécurité et de conformité. L'intégration du socket Docker permet à Coder de provisionner des espaces de travail basés sur des conteneurs directement sur l'hôte, offrant à chaque développeur des environnements isolés soutenus par la puissance de calcul de votre VPS, tout en vous permettant de conserver un contrôle centralisé sur les ressources, les journaux d'audit et les politiques d'accès.
Caractéristiques principales de Coder
Modèles d'espaces de travail Terraform
Définissez des environnements de développement reproductibles sous forme de code et provisionnez des espaces de travail cohérents pour chaque développeur en un seul clic.
Tout IDE pris en charge
Les développeurs se connectent en utilisant VS Code, JetBrains, ou des éditeurs basés sur navigateur via SSH sans modifier leur flux de travail préféré.
Démarrage et arrêt automatiques
Les espaces de travail démarrent automatiquement lors de l'accès et s'arrêtent selon un calendrier, réduisant la consommation de ressources inactives et les coûts d'infrastructure.
SSO et journalisation d'audit
Intégrez-vous à OIDC, GitHub ou des fournisseurs d'identité d'entreprise et maintenez des journaux d'audit complets pour la sécurité et la conformité.
Quotas de ressources
Définissez des limites de CPU et de mémoire par utilisateur pour empêcher les espaces de travail incontrôlables de consommer toutes les ressources VPS disponibles.
Pourquoi exécuter Coder sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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