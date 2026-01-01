Déployer Cloudflared en une installation en un clic.
Démon Cloudflare Tunnel qui expose des services de manière sécurisée à Internet sans ouvrir de ports de pare-feu.
Choisissez un forfait VPS pour Cloudflared
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Cloudflared
Cloudflared est le démon client de Cloudflare Tunnel, créant des connexions chiffrées uniquement sortantes de votre VPS vers le réseau périphérique de Cloudflare. En acheminant tout le trafic via Cloudflare avant qu'il n'atteigne votre origine, vous bénéficiez d'une protection DDoS intégrée et d'une couverture WAF sans jamais ouvrir de ports de pare-feu entrants ni exposer l'adresse IP de votre serveur.
L'auto-hébergement du démon Cloudflared sur un VPS fournit un tunnel stable et toujours actif qui n'est pas soumis aux limitations de fiabilité des connexions internet domestiques. Vos jetons Cloudflare et la configuration du tunnel sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez, et l'interface utilisateur web incluse facilite la configuration initiale et la gestion continue sans utiliser la ligne de commande.
Caractéristiques principales de Cloudflared
Aucun port entrant n'est nécessaire
Toutes les connexions sont initiées depuis votre serveur, ce qui élimine la nécessité d'ouvrir des règles de pare-feu ou de configurer le transfert de port NAT.
Protection de l'IP d'origine
Le trafic atteint votre serveur uniquement via Cloudflare, masquant l'adresse IP de votre VPS des scanners et des tentatives d'attaque directe.
Protection DDoS intégrée
Cloudflare absorbe les attaques volumétriques en périphérie avant que tout trafic n'atteigne votre serveur d'origine.
Intégration Confiance Zéro
Associez des tunnels à Cloudflare Access pour appliquer une authentification basée sur l'identité sur n'importe quel service interne sans VPN.
Configuration Web
Gérez les jetons de tunnel et les routes via une interface utilisateur web incluse sans passer par la ligne de commande.
Pourquoi exécuter Cloudflared sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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