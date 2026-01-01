Jusqu'à 69% de réduction pour CloudBeaver

Déployer CloudBeaver en un clic.

Outil de gestion de bases de données web développé par l'équipe DBeaver, prenant en charge PostgreSQL, MySQL, MongoDB et des dizaines d'autres.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49  € /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployer CloudBeaver en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour CloudBeaver

69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 431,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 131,76 € (prix d'origine : 431,76 €). Renouvellement au prix de 11,99 €/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 527,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 263,76 € (prix d'origine : 863,76 €). Renouvellement au prix de 27,99 €/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour 527,76 € (prix d'origine : 1.559,76 €). Renouvellement au prix de 49,99 €/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec CloudBeaver

CloudBeaver est une application de gestion de bases de données basée sur le web, développée par l'équipe derrière le populaire client de bureau DBeaver. Elle offre une administration de bases de données de niveau professionnel à n'importe quel navigateur, permettant aux équipes d'interroger, de visualiser et de gérer plusieurs systèmes de bases de données à partir d'une interface unique, sans installer de logiciel de bureau sur chaque machine.

L'auto-hébergement de CloudBeaver sur votre VPS maintient les identifiants de base de données et les résultats de requêtes au sein de votre propre réseau. Vous évitez d'exposer des bases de données individuelles à l'internet public tout en offrant à votre équipe un accès centralisé et contrôlé par les rôles aux bases de données dont elle a besoin — depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel endroit.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de CloudBeaver

Support multi-bases de données

Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server, et bien d'autres depuis une interface unifiée.

Générateur de requêtes visuel

Construisez des requêtes complexes avec une interface glisser-déposer, réduisant les erreurs et abaissant la barrière pour les utilisateurs moins expérimentés.

Contrôle d'accès basé sur les rôles

Gérez les autorisations des utilisateurs au niveau de la connexion afin que les membres de l'équipe ne voient que les bases de données auxquelles ils sont autorisés à accéder.

Éditeur SQL avancé

Éditeur complet avec coloration syntaxique, autocomplétion et historique des requêtes pour un travail quotidien productif sur les bases de données.

Visualisation de données

Afficher les résultats de requête sous forme de graphiques et de diagrammes directement dans le navigateur sans exporter vers un outil de BI séparé.

Pourquoi exécuter CloudBeaver sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Déployer
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur n'importe où

Déployer
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.