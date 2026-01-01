ClickHouse est un système de gestion de base de données colonnaire open-source conçu spécifiquement pour le traitement analytique en ligne (OLAP) — exécutant des requêtes d'agrégation sur des milliards de lignes en quelques millisecondes sans cubes précalculés ni vues matérialisées. Développé à l'origine chez Yandex et maintenant maintenu par ClickHouse Inc., il alimente les plateformes d'analyse, les backends d'observabilité et les pipelines d'événements produits dans des entreprises allant des startups à Cloudflare, Uber et eBay.

L'auto-hébergement de ClickHouse sur votre VPS offre aux backends d'applications, aux tableaux de bord analytiques et aux outils d'observabilité une couche de requête haute performance pour les données de logs, les métriques, les événements utilisateur et les charges de travail de séries temporelles. L'interface utilisateur Play intégrée fournit une interface de requête basée sur un navigateur afin que les analystes puissent écrire du SQL sans installer de client de bureau.