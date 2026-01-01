Déployer ClickHouse en un clic.
Base de données OLAP orientée colonne open source conçue pour l'analyse en temps réel sur des milliards de lignes avec une latence de requête de l'ordre de la milliseconde.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ClickHouse
ClickHouse est un système de gestion de base de données colonnaire open-source conçu spécifiquement pour le traitement analytique en ligne (OLAP) — exécutant des requêtes d'agrégation sur des milliards de lignes en quelques millisecondes sans cubes précalculés ni vues matérialisées. Développé à l'origine chez Yandex et maintenant maintenu par ClickHouse Inc., il alimente les plateformes d'analyse, les backends d'observabilité et les pipelines d'événements produits dans des entreprises allant des startups à Cloudflare, Uber et eBay.
L'auto-hébergement de ClickHouse sur votre VPS offre aux backends d'applications, aux tableaux de bord analytiques et aux outils d'observabilité une couche de requête haute performance pour les données de logs, les métriques, les événements utilisateur et les charges de travail de séries temporelles. L'interface utilisateur Play intégrée fournit une interface de requête basée sur un navigateur afin que les analystes puissent écrire du SQL sans installer de client de bureau.
Caractéristiques principales de ClickHouse
Stockage en colonnes
La compression par colonne et la disposition sur disque offrent des taux de compression de 10 à 100 fois supérieurs et des requêtes d'agrégation considérablement plus rapides que les bases de données orientées lignes.
Famille de moteurs MergeTree
Les moteurs de table spécialisés pour les séries chronologiques, les données répliquées, les agrégats de sommation et les charges de travail graphiques optimisent le stockage et les requêtes par cas d'utilisation.
Interface utilisateur Play intégrée
Exécuter des requêtes SQL ad hoc directement depuis le navigateur à /play avec coloration syntaxique, historique des requêtes et visualisation des résultats.
Vues matérialisées
Les tables pré-agrégées maintenues de manière incrémentale vous permettent de traiter les requêtes de tableau de bord sur des milliards de lignes avec une latence inférieure à la seconde.
Réparti et répliqué
Prise en charge native du partitionnement entre les nœuds et de la réplication des tables pour une haute disponibilité sans services de coordination externes.
Pourquoi exécuter ClickHouse sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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