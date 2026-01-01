Déployer CiviCRM en un clic.
Gestion de la relation avec les membres open source, conçue pour les organisations à but non lucratif, les groupes de plaidoyer et les organisations axées sur les membres.
Choisissez un forfait VPS pour CiviCRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec CiviCRM
CiviCRM est un CRM open-source conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, les ONG, les associations et les organisations civiques. Contrairement aux CRM commerciaux axés sur les ventes, chaque module — contacts, contributions, adhésions, événements, envois et gestion de cas — est conçu autour des flux de travail des collecteurs de fonds, des organisateurs et du personnel de programme qui gèrent des constituants plutôt que des prospects.
L'auto-hébergement de CiviCRM sur votre propre VPS vous permet de garder les dossiers des donateurs, l'historique des contributions et les données des membres sous votre contrôle total, sans tarification par contact, sans processeurs de données tiers, et avec la pleine propriété de chaque rapport et segmentation que vous créez.
Caractéristiques principales de CiviCRM
Gestion des contacts
Suivez un nombre illimité de contacts, de foyers et d'organisations avec des relations, des balises et des champs personnalisés adaptés aux flux de travail des organisations à but non lucratif.
Contributions et collecte de fonds
Acceptez les dons en ligne, gérez les promesses de don, mettez en place des programmes de dons récurrents et rapprochez les contributions grâce à des rapports financiers intégrés.
Gestion des adhésions
Automatisez les inscriptions des membres, les renouvellements et les avantages échelonnés grâce à des types d'adhésion configurables et des rappels de cycle de vie.
Événements et inscription
Créez des pages d'événements, vendez des billets, gérez les participants et suivez l'historique de participation en parallèle du reste de chaque fiche contact.
Courriel et publipostage
Segmentez les audiences, envoyez des campagnes d'e-mails ciblées et mesurez les ouvertures, les clics et les rebonds sans payer de frais d'envoi par contact.
Gestion de cas
Coordonner le plaidoyer, les services et les programmes financés par des subventions avec des flux de travail de cas structurés, le suivi des activités et les attributions.
Pourquoi exécuter CiviCRM sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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