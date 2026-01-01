Déployer Chartbrew en un clic.
Plateforme de reporting open source qui transforme les données d'API, SQL et NoSQL en tableaux de bord interactifs avec un assistant IA.
Choisissez un forfait VPS pour Chartbrew
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chartbrew
Chartbrew est une plateforme d'analyse et de reporting open-source conçue pour les équipes qui ont besoin de combiner des données provenant de plusieurs sources dans un tableau de bord unique et en temps réel. Elle se connecte directement aux API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics et à de nombreux outils SaaS, puis affiche des graphiques qui se rafraîchissent selon un calendrier sans services ETL tiers.
L'auto-hébergement de Chartbrew sur votre propre VPS maintient les clés API, les résultats de requêtes et les données clients au sein de votre environnement, supprime la tarification par siège sur les tableaux de bord partagés, et vous donne un contrôle total sur la manière dont les rapports sont planifiés, intégrés et partagés avec les clients ou les parties prenantes.
Caractéristiques principales de Chartbrew
Connecteurs multi-sources
Extraire des données des API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore et d'outils SaaS populaires dans une seule vue de tableau de bord.
Assistant IA de graphique
Décrivez le graphique que vous souhaitez en langage clair et laissez l'IA intégrée générer la requête et la visualisation pour vous.
Rapports planifiés
Actualiser les jeux de données selon une planification cron et envoyer des instantanés par e-mail ou Slack afin que les parties prenantes obtiennent des chiffres actualisés sans se connecter.
Tableaux de bord intégrables
Partagez des liens publics en lecture seule ou intégrez des graphiques directement dans les portails clients, les intranets et les applications externes via des iframes.
Collaboration d'équipe
Invitez vos coéquipiers avec des autorisations basées sur les rôles pour créer, réviser et commenter des tableaux de bord ensemble.
Pourquoi exécuter Chartbrew sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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