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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Cerbos

Cerbos est un point de décision de politique auto-hébergé qui découple la logique d'autorisation de votre code d'application. Au lieu de disperser les vérifications de permissions à travers les services, vous définissez les politiques de ressources et de principaux sous forme de fichiers YAML versionnés, et Cerbos répond aux questions d'autorisation via une API REST et gRPC avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde.

L'auto-hébergement de Cerbos sur votre propre VPS maintient chaque décision d'autorisation et journal d'audit entièrement au sein de votre infrastructure — aucun service tiers ne voit quels utilisateurs accèdent à quelles ressources. Les politiques coexistent avec votre code, s'intègrent à n'importe quel langage via des clients SDK générés, et peuvent être rechargées à l'exécution sans redémarrer vos services.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cerbos

Politique en tant que code

Définissez les règles d'accès dans des fichiers YAML versionnés avec un historique Git complet, la révision de code et la validation CI/CD, au lieu de tables de base de données cachées à l'intérieur de votre application.

Indépendant de la langue

Appelez Cerbos via REST ou gRPC depuis n'importe quel langage avec des clients SDK officiels pour Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby et Rust.

Décisions contextuelles

Évaluer les autorisations en fonction des attributs de l'utilisateur, de la ressource et de l'environnement — y compris les revendications JWT — pour exprimer des règles granulaires au-delà des attributions de rôles statiques.

Latence sous-milliseconde

Les politiques sont compilées dans un moteur de décision en mémoire, de sorte que les vérifications s'effectuent en bien moins d'une milliseconde et s'adaptent horizontalement sans saut de base de données.

Journal d'audit intégré

Chaque décision d'autorisation peut être enregistrée avec le contexte complet de la requête et de la réponse pour les rapports de conformité et le débogage de politiques a posteriori.

Pourquoi exécuter Cerbos sur Hostinger

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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