Cap est une alternative CAPTCHA légère et open-source qui protège les formulaires et les API des bots en utilisant la preuve de travail plutôt que des puzzles visuels. Au lieu de demander aux utilisateurs d'identifier des feux de circulation ou des passages piétons, Cap exécute un défi SHA-256 silencieux en WebAssembly — se résolvant en millisecondes pour les utilisateurs réels tout en rendant la soumission automatisée coûteuse en calcul pour les bots. Aucun cookie n'est défini, aucune donnée comportementale n'est collectée et aucune requête ne quitte votre propre serveur.

L'auto-hébergement de Cap sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre protection contre les bots sans frais par vérification et sans dépendance à des services comme Google reCAPTCHA ou Cloudflare Turnstile. Un tableau de bord d'administration fournit des analyses de défi et la gestion des clés de site.